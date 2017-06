Halla-aho: PS:lle viikolla enemmän jäsenhakemuksia kuin eropyyntöjä – loikkarit saamassa kenkää

Perussuomalaisten puoluehallitus päätti perjantaina lähettää erokirjeet kaikille eduskuntaryhmästä tällä viikolla loikanneille kansanedustajille.

– Sisältö on, että kyseiset edustajat ovat toiminnallaan vahingoittaneet puoluetta, ja heidän kelpoisuutensa toimia puolueen jäsenenä on lakannut, puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi perjantaina tiedotustilaisuudessa.

Kaikilla kyseisillä kansanedustajilla on kesäkuun loppuun asti aikaa riitauttaa eroilmoitus tai antaa puoluehallitukselle oma vastineensa asiaan. Jos riitautusta ei määräaikaan mennessä tule, eron katsotaan Halla-ahon mukaan astuneen voimaan.

Potkuja tullaan näkemään myös maakunnissa, koska puoluehallitus ohjeisti kuntien valtuustoryhmät erottamaan kyseiset jäsenet riveistään.

Osa Uusi vaihtoehto -ryhmään loikanneista kansanedustajista on myös kunnanvaltuutettuja.

Tiistaina perussuomalaisten eduskuntaryhmästä päätti loikata kaikkiaan 20 kansanedustajaa. Edustajat perustivat Uusi vaihtoehto -nimisen ryhmän.

Lisäksi viikon aikana perussuomalaisista on eronnut myös Arja Juvonen ja Veera Ruoho. Kumpikaan heistä ei ole julkisuuteen vielä kertonut, mihin ryhmään he aikovat liittyä.

Kaksi Uusi vaihtoehto -ryhmän jäsentä on jättänyt erohakemuksena, ja kolmas on Halla-ahon mukaan ilmoittanut aikeensa jättää eroilmoituksen puolueesta.

Hän ei nimennyt jäseniä. Simon Elo on itse ilmoittanut jättäneensä eroilmoituksen perussuomalaisista.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä on 15 kansanedustajaa tällä hetkellä, vahvisti Halla-aho Lännen Medialle.



Jäsenhakemuksia tullut viikolla lisää

Kulunut viikko on Halla-ahon mukaan tuonut perussuomalaisille enemmän jäsenhakemuksia kuin mitä puolueesta on eronnut. Tiedotustilaisuudessa hän kertoi, että puolueesta on kuluneen viikon aikana eronnut noin 150 jäsentä, mutta uusia puolueen jäsenhakemuksia on tullut viikolla noin 180.

Tällöin nettojäsenmäärä on kasvanut noin 30 jäsenellä.

– Uusia jäsenhakemuksia ei niiden suuresta määrästä ja muiden asiakohtien merkittävyydestä johtuen ehditty tänään käsitellä, Halla-aho kertoi.

Puoluehallitus käsittelee anomukset seuraavassa kokouksessa, joka pidetään mahdollisesti kuun vaihteessa.