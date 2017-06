Halla-aho linjapuheessaan: Kokoomus ajaa itseään vaikeaan nurkkaan

Minulle tämä on ensimmäinen kerta mahdollisesti koskaan kun olen suorastaan innoissani suomalaisesta politiikasta, kun luen näitä Halla-aho -uutisia. Soini olisi tässä kohtaa jo ottamassa hattua kouraan ja kansan antama viesti unohtuisi samalla kun ministerisalkkua ojennetaan. Mehän sanoimme, että niitä rahoja ei tarvitse lähettää Kreikkaan. Soini olisi voinut lähteä koko hallituksesta, vaan petti mieluummin kansan kun olisi pitänyt kiinni siitä mitä me haluttiin.

Halla-aho ei tule olemaan hallituksessa väen vakisin eikä aleta turhia nöyristelemaan muiden edessä. Juuri tätä me haluamme ja nyt tulee Hala-ahon johtamalle perussuomalaiselle sellainen noste, että emme ole kertaakaan nähneet Suomessa vastaavaa.