Halla-aho haukkuu poliitikot ja median: ”Huono maahanmuuton hallinta on poliittinen valinta”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho väittää poliitikkojen ja median vähätelleen Turun terroriteon vakavuutta. Halla-aho esitti näkemyksensä Turun terroriepäilyn hoitamisesta puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Hyvinkäällä.

Halla-aho väitti poliitikkojen ja median vähätelleen tapahtumaa muun muassa sillä, että liikenteessä kuolee paljon enemmän ihmisiä.

- Tämä on totta, mutta liikenne on ihmisten elämälle välttämätöntä. Sen riskit on pakko hyväksyä osaksi elämää. Sen sijaan huono maahanmuuton hallinta on poliittinen valinta. Sen riskit ovat tuottamuksellisia, Halla-aho sanoi.

Hänen mukaansa maahanmuuton lieveilmiöt ovat pitkälti vältettävissä, jos vain rohkeutta ja poliittista tahtoa riittää.

- Kuolonuhrit Turussa tai viime syksynä Kajaanissa eivät ole ainoa hinta päättäjien kyvyttömyydestä. Moni muu on tullut ryöstetyksi, pahoinpidellyksi tai raiskatuksi, Halla-aho sanoi puolueväelle ja medialle.

Hän arvosteli rajusti myös sitä, miten "päättäjämme kantavat vastuuta aikaansaannoksistaan".

- Puuhaamalla maksutonta terveydenhoitoa maassa laittomasti oleskeleville, syyllistämällä suomalaisia, puhumalla yksittäistapauksista, vaatimalla malttia ja halauksia, Halla-aho listasi.



Perussuomalaisten puheenjohtaja kritisoi kesäkokouksen aluksi antamassaan poliittisessa katsauksessa myös maahanmuuton kustannuksia. Hänen mukaansa vastaanotto- ja kotoutusmenot ovat vuosina 2015-2018 lähes kaksi miljardia euroa.

- Nämä olisivat kaikkien mielestä suuria rahoja, jos kyse olisi mistä tahansa muusta kuin maahanmuutosta, Halla-aho sanoi.

Hän otti puheessaan kantaa myös tiedustelulain mahdolliseen etenemiseen nopeutetussa järjestyksessä Turun tapahtumien vuoksi. Hän piti lain etenemistä myönteisenä asiana, mutta ihmetteli samalla, miksi perustuslakiin ollaan valmiita kajoamaan kiireellisellä aikataululla vasta tämän tapauksen yhteydessä.

- Miksi sama perustuslaki on nähty ylittämättömäksi esteeksi, kun siihen vetoamalla on tyrmätty perussuomalaisten esittämiä, tilanteen vaatimia muutoksia esimerkiksi turvapaikkakäytäntöihin? Halla-aho kysyi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja ei puheessaan ottanut kantaa kohuun, joka nousi maanantaina hänen Facebook-sivuillaan jakamastaan MV-julkaisun jutusta.

Puolueen eduskuntaryhmän kesäkokous Hyvinkäällä jatkuu myöhemmin päivällä niin, että puolue esittelee tulevan syksyn poliittisia linjauksiaan.