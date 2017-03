On hyvä että ehdokkaaksi tulee sanojensa mittainen mies joka toivottavasti ei käännä takkia niin paljon kuin

soini on tehnyt hallitukseesa ollessaan ! On perin outoa että tässä maassa ikänsä asuneet ja syntyneet kantasuomalaiset

ovat saaneet arkadianmäeltä vain kuraa niskaansa arvostellessaan maahanmuuttoa ja sen tuottamia ongelmia !