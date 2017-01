Hakkeriyhteisö: Autojen musta laatikko helposti murrettavissa

Polttoainevero on helpoin ja varmin tapa periä tiemaksut ajokilometrien perusteella.

Huono puoli on se että siitä on vaikea saada kenenkään yksityiselle yritykselle tulonsiirtoja.

Liikkumistamme vakoilevat laitteet ovat jo syöneet miljoonia euroja eikä vielä ole yhtään kunnollista ja toimivaa esitellyt kukaan.

Mistä löytyy se viisas joka viheltää tuon älyttömän ja kalliin humpuukipelin poikki!