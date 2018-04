Hakkaraisen paluusta eduskuntaan ei ole tietoa, on osallistunut muutaman kerran yritystukia käsittelevän työryhmän kokouksiin

Kansanedustaja Teuvo Hakkaraista (ps.) ei ole näkynyt eduskuntatyöskentelyssä kevätkaudella.



Hakkarainen on ollut sairauslomalla kevätkauden alusta eli 2. helmikuuta lähtien. Sairausloman syytä ei ole kommentoitu julkisuuteen.



Perussuomalaisten puoluetoimistosta kerrotaan, että toimistolla ei ole tarkkaan tietoa siitä, milloin kansanedustaja mahdollisesti palaa eduskuntaan.



Puolueen työmies Matti Putkonen kertoo toivoneensa, että Hakkarainen olisi jo tullut takaisin.



– Hän on osallistunut kevään aikana pari kolme kertaa yritystukityöryhmän kokouksiin. Ymmärtääkseni hän on ollut eduskunnassa salissakin ainakin kerran, Putkonen muistelee.



Yritystukia käsittelevä työryhmä on lopettanut työskentelynsä. Hanke karahti kiville, koska parlamentaarinen työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen yritystukien leikkaamisesta.

Facebookissa hiljaista

Hakkarainen oli innokas keskustelija face-bookissa vielä ennen viime joulukuuta. Silloin hän kuitenkin sulki sivunsa. Taustalla oli eduskuntaryhmien pikkujouluista alkanut kohu.

Hakkarainen suuteli eduskunnan kuppilassa väkisin ja yllättäen kansanedustaja Veera Ruohoa (kok.), joka aiemmin kuului perussuomalaisten eduskuntaryhmään.

Hakkarainen on toisen kauden kansanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä. Viime eduskuntavaaleissa hän sai hulppean yli 5 500 suuruisen äänipotin.

Hakkaraisen erikoinen kolarointi oli otsikoissa maaliskuussa.

Hän kolaroi autonsa lunastuskuntoon viime syksynä eduskunnan pikkuparlamentin edessä.

Hän törmäsi autollaan talon ajoportin pylväisiin. Hänen edessään ollut auto lähti ajamaan sisään ja puomi oli noussut ylös. Hakkarainen seurasi, mutta tolpat nousivatkin yllättäen nopeasti ylös aiheuttaen vahingon.

Hakkarainen haki korvauksia eduskunnalta, mutta ei siinä onnistunut. Eduskunnan linjausten mukaan Hakkarainen ei noudattanut annettuja ohjeita.