Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) on vedonnut tietämättömyyteensä oikeudenkäynnissä, jossa häntä syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Hakkarainen on kiistänyt syytteen. Oikeudenkäynnissä Keski-Suomen käräjäoikeudessa Hakkaraisen avustaja sanoi, ettei Hakkarainen tiennyt, että tällaista lainkohtaa on edes olemassa.

- Hän ei olisi kirjoittanut tällaista, jos olisi tiennyt syyllistyvänsä rikokseen. Hän ei ole menetellyt tahallisesti, Hakkaraisen avustaja Antti Kauronen sanoi.

Kauronen vetosi myös Hakkaraisen duunaritaustaan.

- Hakkarainenhan on sahamies. Eduskunnassa on paljon yliopistollisen loppututkinnon suorittaneita henkilöiltä, ja on ihan eri asia, jos he lausuvat jotain. Hakkarainen edustaa äänestäjiään ja tulkitsee heidän tuntojaan.

"Tympääntynyt" Hakkarainen ei halunnut puhua

Syytteessä on kyse Hakkaraisen Facebook-kirjoituksesta, jossa hän lausui muun muassa, että "kaikki muslimit eivät ole terroristeja, mutta kaikki terroristit ovat muslimeja". Hän kirjoitti päivityksensä heinäkuussa Nizzan terrori-iskun jälkeen.

Hakkarainen oli käsittelyssä läsnä, mutta ei halunnut tulla henkilökohtaisesti kuulluksi. Kaurosen mukaan Hakkarainen on ”tympääntynyt koko oikeudenkäyntiin”.

Ennen käsittelyn alkamista Hakkarainen sanoi toimittajille, että oikeudenkäynnissä on kyse noitavainosta ja pelleilystä.

Puolustuksen mukaan Facebook-kirjoituksen alkuperä on sanomalehti Financial Times.

- Hakkarainen ei ole varsinainen kielimies, mutta ymmärtää kyllä englantia. Hän on lukenut tällaisen käännöksen ja hiukan värittänyt sitä. Hakkarainen myöntää, että ylilyöntiä on tapahtunut, ja hän katuu sitä, Kauronen sanoi.

Hakkaraisen puolustuksen mukaan terrorismista ja islamista puhumista ylipäänsä hyssytellään ja virkamiehet varovat puhumasta islamistisia ryhmiä ja heidän mahdollisia tekojaan vastaan. Kauronen viittasi myös Saksan liittokanslerin Angela Merkelin uudenvuodenpuheeseen.

- Merkel sanoi puheessaan, että vuosi 2016 oli vaikea ja vaikein asia oli islamilaisten äärijärjestöjen terrori. Siis Merkel sanoo näin, ja Hakkarainen vähän värittäen joutuu syytteeseen.

Syyttäjä ei usko tietämättömyyteen

Syyttäjä vaatii Hakkaraiselle sakkorangaistusta. Syyttäjä ei pidä uskottavana, että tämä olisi ollut lainkohdasta tietämätön.

- Tuli hieman yllätyksenä, että hän ei olisi tiennyt lainkohdasta lainkaan ottaen huomioon hänen kansanedustajan asemansa sekä Halla-ahon jutun, josta on korkeimman oikeuden ratkaisu ja joka oli laajasti julkisuudessa jo ennen tätä kirjoitusta, kihlakunnansyyttäjä Janne Kangas sanoi.

Hakkaraisen puoluetoverilla Jussi Halla-aholla on vuodelta 2012 korkeimman oikeuden tuomio uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Syyttäjän mukaan Hakkaraisen kirjoitusta tulee tulkita sanamuodon mukaisesti eikä sillä perusteella, mitä selityksiä siitä jälkeenpäin annetaan.

- Kirjoitus kohdistuu ihmisiin heidän uskontonsa perusteella. Kun vaaditaan muslimeita pois maasta ja siihen yhdistetään terrorismisiteet, silloin kysymys ei ole kritiikistä terrorismia tai uskontoa kohtaan. Siinä yhdistetään terrorismi kaikkien muslimien ominaisuudeksi, syyttäjä Kangas sanoi.

Tuomio julistetaan myöhemmin tänään.