Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen on itse pyrkinyt lakialoitteella muuttamaan rikoslain pykälää kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, selviää eduskunnan asiakirjoista. Silti hänen puolustuksensa vetosi Keski-Suomen käräjäoikeudessa Hakkaraisen tietämättömyyteen pykälästä.

Hakkarainen tuomittiin tänään sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Hakkaraisen avustaja sanoi Keski-Suomen käräjillä, ettei Hakkarainen tiennyt, että lainkohta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on edes olemassa.

- Myöhemmin kun on ollut tuomioita, Halla-aho ja Kiemunki, hän on saanut tietää, että tällainen lainkohta on olemassa. Hän ei olisi kirjoittanut tällaista, jos olisi tietänyt syyllistyvänsä rikokseen, Antti Kauronen sanoi.

Jussi Halla-aho (ps.) sai korkeimmasta oikeudesta tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta jo vuonna 2012 eli useita vuosia ennen Hakkaraisen kirjoitusta. Halla-ahon tuomiosta seuraavana vuonna muun muassa Halla-aho ja Hakkarainen jättivät lakialoitteen pykälän muuttamisesta.

Lakialoitteessaan vuonna 2013 joukko perussuomalaisia kansanedustajia vaati kyseisen pykälän muuttamista niin, että rangaistavaksi olisivat jääneet rikollisella teolla uhkaaminen ja tällaiseen tekoon yllyttäminen.

Sittemmin rauenneessa lakialoitteessa vedotaan muun muassa siihen, että pykälä estää "mielekkään ja realistisen maahanmuuttokeskustelun". Aloitteessa myös sanotaan, että lakia nykymuodossaan sovellettaisiin eri tavalla eri ryhmiin. Aloite raukesi valiokuntakäsittelyn jälkeen.

Hakkarainen STT:lle: Tiesin pykälästä

Hakkarainen myönsi STT:lle puhelimitse käräjäistunnon jälkeen, että hän on ollut tietoinen pykälästä. Hän sanoo, ettei kuitenkaan uskonut kirjoituksensa rikkovan lakia.

Koska puhelu katkesi, STT ei päässyt esittämään Hakkaraiselle lisäkysymystä puolustuksen eriävästä selityksestä oikeussalissa. STT ei ole tavoittanut Hakkaraista toistamiseen.

Pykälä kieltää panettelevien viestien levittämisen

Pykälän mukaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on tuomittava sellaisesta yleisön saataville levitetystä viestistä, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella.

Hakkaraisen tuomio tuli muslimeja solvanneesta Facebook-kirjoituksesta. Kirjoituksessa Nizzan terrori-iskujen jälkeen Hakkarainen kirjoitti, että "kaikki muslimit eivät ole terroristeja, mutta kaikki terroristit ovat muslimeja".

Hakkarainen ei aio valittaa tuomiosta.

Linkki juttuun