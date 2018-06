Häkkänen, Grahn-Laasonen ja Talvitie kokoomuksen varapuheenjohtajiksi – Häkkänen sai eniten ääniä

Kokoomuksen puoluekokous valitsi puolueen kolmeksi varapuheenjohtaksi Antti Häkkäsen, Sanni Grahn-Laasosen ja Mari-Leena Talvitien. Häkkänen ja Grahn-Laasonen ovat olleet jo aiemmin varapuheenjohtajina. Talvitie tiputtaa Janne Sankelon varapuheenjohtajan paikalta pois.

Muut ehdokkaat olivat juuri Sankelo sekä ylöjärveläinen Juho Ojares.

Häkkänen sai vaalissa 625,6 ääntä, Grahn-Laasonen 535,6 ääntä ja Talvitie yli 390 ääntä.

Sankelo sai 320,4 ääntä ja Ojares 159 ääntä.

Kokoomuksen äänestysmuodossa on olemassa myös äänten murto-osia niiden puolueyhdistysten osalta, joiden äänimäärä ei riitä kokonaisiin ääniin.

Varapuheenjohtajat pääsevät vaikuttamaan kokoomuksen päätöksentekoon ja voivat olla vahvoja nimiä ministereiksi, jos pääsevät jatkossakin eduskuntaan ja kokoomus mahdollisesti hallitusvastuuseen.

Varapuheenjohtajan asemasta on helpompi pyrkiä lisäksi tulevaisuudessa puolueen puheenjohtajaksi, jos olosuhteet ja motivaatio suovat.

Häkkänen, 33, on oikeusministeri, ensimmäisen kauden kansanedustaja, Mäntyharjun kunnanvaltuuston jäsen ja lakimies. Hän harrastaa kalastusta, urheilua sekä torikahvilassa palaveeraamista.

Grahn-Laasonen, 35, on opetusministeri ja toisen kauden kansanedustaja. Hän on myös kotikaupunkinsa Forssan kaupunginvaltuutettu. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta.

Mari-Leena Talvitie on ollut kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustaja. Hän on myös Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan ympäristötekniikan diplomi-insinööri. Talvitie täyttää maanantaina 38 vuotta.

Varapuheenjohtajat korostivat kiitospuheissaan puolueen yhtenäisyyttä.