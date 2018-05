Haja-asutusaluiden jätevesisaneerauksille asetettu määräaika lähestyy - moni ei ole tehnyt mitään, urakoitsijoita ei riitä viime hetkellä jokaiselle

Haja-asutusalueiden jätevesivaatimuksista on väännetty kättä toistakymmentä vuotta. Vaikka saneerauksen määräaika lähenee, suurin osa esimerkiksi mökkiläisistä ei ole tehnyt asialle mitään.

Haja-asutusalueiden jätevesiasioiden pitäisi olla siirtymäajan jälkeen lain vaatimassa kunnossa 31.10.2019 mennessä.





Kuinka hyvin asiat mahtavat olla valtakunnassa tulossa kuntoon tämän asian suhteen, johtava asiantuntija Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskuksesta?

– Hirveän paljon ei ole tehty vielä. Aika paljon olisi tehtävää, jos määräaikaan mennessä asiat pitäisi saada kuntoon.

Mitä tapahtuu, jos asiaa ei ole hoidettu määräaikaan mennessä kuntoon? Tuleeko kiinteistönomistajille sakkoja?

– En osaa sanoa. Suomen ympäristökeskus ei ole viranomainen, me vain annamme ohjeita. Ympäristöministeriö ja ely-keskus voivat säätää sitä, ruvetaanko kiinteistöjä tarkastamaan ja tuleeko siitä mahdollisesti sanktioita. En ole ainakaan kuullut mitään suunnitelmia, että tällaiseen ryhdyttäisiin. Mutta sehän on aina mahdollista.

Kuinka paljon on sellaisia kiinteistöjä, joita määräaika ensimmäisenä koskee?

– Niitä oli alun perin noin 300 000. Määrä väheni, kun lakia lievennettiin niiltä, jotka asuvat yli 100 metrin päässä vesistöstä. Kyllä niitä varmaan on vielä 100 000 asuntoa.

Uskotteko itse, että asia tulee kuntoon määräajassa?

– Suoraan sanottuna en. Voi olla mahdoton yhtälö, että saataisiin laitteet ja laitteiden asennukset tehtyä. Minusta tuntuu, että meillä ei ole maarakennusyrityksiäkään niin paljon, että ehdittäisiin saada asioita kuntoon. Ja lukemani perusteella joillakin kansalaisilla on suorastaan asennekysymys, että tätä ei haluta pistää kuntoon.

Jätevesiasiaa on veivattu toistakymmentä vuotta. Mitä hyötyä koko revohkasta on ollut, jos se ei kuitenkaan toteudu ajatellusti?

– En tiedä, se on vaikea juttu. Sinänsä minut on yllättänyt, että se on niin vaikeata ja on aiheuttanut tällaisen vastustuksen. Perusperiaatteen luulisi olevan aika ilmiselvä: jokaisen on itse aiheuttamansa jätteet siivottava. Näin se on kaupunkilaisilla ja näin se on haja-asutusalueen ihmisillä. Lain lievennys oli iso merkittävä muutos, mutta ei tunnu sekään innostavan.

Onko tämä asia alun perin EU:n tuoma määräys?

– EU-direktiivit määrittelevät taustalla rajoja, miten yhdyskuntien jätevedet tulee puhdistaa. Haja-asutuksen raja-arvot ovat meillä melko lailla samoja kuin ne, mutta suomalainen lainsäädäntö on kyllä meidän omaa.

Jäteveden puhdistuslaitteita valmistavan oululaisen Pipelife Finland Oy:n myyntijohtaja Jarko Lehto, onko vielä näkynyt myynnin lisäystä määräajan lähestymisen takia?

– Meillä se ei näy tällä hetkellä myynnillisesti. Muutamilla rakentajamessuilla ehkä on kuluttajilla ollut lievästi voimakkaampaa mielenkiintoa asiaan kuin vuosi tai kaksi sitten. Se ei oikein mitenkään näy, että töitä oltaisiin lähdössä tekemään.

Miten laitevalmistajat ehtivät reagoida, jos buumi tulee yhtäkkiä?

– Kyllähän me paljon ehditään tehdä, mutta ei varmaan tarpeeksi paljon, jos se jää viime tippaan. Ja kun ajatellaan vielä suunnittelijat ja urakoitsijat siihen ketjuun matkaan, kyllä resurssit ovat liian pieniä yhtäkkiseen buumiin.

Asiaa on veivattu pitkään. Miltä se tuntuu laitevalmistajasta?

– Meillä nämä ovat onneksi vain yksi tuote muiden joukossa. Mutta kyllä veivaaminen on aika erikoista ollut. Tuntuu, että ilman lakiakin olisi enemmän tehty jätevesisaneerauksia viime vuosina. Kyllähän ihmiset haluavat pitää huolta vesistöistä ja ympäristöstä. Tämmöinen pakko ei ole lisännyt sitä mitenkään.