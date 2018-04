"Haikaillaan ideaalimaailmaan, jossa mies oli perheen pää ja nainen kuuliainen"

Yhteisö, jonka jäseniksi hyväksytään vain heteromiehiä, joita yhdistää katkeruus ja viha naisia kohtaan. Tällainen on pähkinänkuoressa incel, joka on lyhenne sanoista involuntary celibate eli vastentahtoinen selibaatti.

- Käytännössä he ovat ihmisiä, jotka identifioivat itseään sukupuolisen aktiivisuuden eli vastentahtoisen selibaatin kautta. Siihen liittyy hyvin miehinen kulttuuri. Tämä houkuttelee lähinnä nuoria miehiä, jotka kokevat sosiaalisen kanssakäymisen hankalaksi etenkin vastakkaisen sukupuolen kanssa, kertoo apurahatutkija Matias Nurminen.

- Olen käsittänyt, että nainen ei voi olla incel, koska inceleillä on käsitys, että sukupuolinen kanssakäyminen on naisille helpompaa. Heillä on myös käsitys, että homoseksuaalien on helpompaa saada seksiä kuin heterojen.

Moni kuuli incelistä ensimmäistä kertaa tällä viikolla, kun Torontossa tahallisesta yliajosta epäillyn miehen kerrottiin julkaisseen Facebookissa naisiin kohdistuvaa vihamielistä materiaalia ja julistaneen "incel-kapinan alkaneeksi". 10 ihmistä kuoli ja 14 loukkaantui, kun epäilty ajoi pakettiauton väkijoukkoon maanantaina. Suurin osa uhreista oli naisia.

Epäilty myös ylisti 22-vuotiasta miestä, joka tappoi kuusi ihmistä ja itsensä Kaliforniassa vuonna 2014. Kalifornian ampuja oli kertonut olevansa turhautunut neitsyyteensä ja siihen, että naiset torjuvat hänet. Osa incel-yhteisön jäsenistä ihailee miestä.

- Näissä nettiporukoissa jutut kietoutuvat monesti ironiaan ja anarkiaan. On tosi vaikeaa seurata, onko tämä pelkkää vitsiä vai jotain vakavampaa.

Väkivallalla mässäilyä

Muun muassa yhteisöpalvelu Reddit on sulkenut incel-yhteisön keskustelualueen sen väkivaltaisen sisällön vuoksi. Nurminen uskoo incelin olevan melko pieni ilmiö, jonka jäsenistä vain harva on valmis väkivaltaisiin toimiin.

Suomessa termistä ja siihen liittyvästä ajatusmaailmasta on puhuttu vähemmän.

- Tiedän, että incel-sana on pyörinyt (keskustelufoorumi) Ylilaudalla, mutta siellä ei ole havaittu mitään varsinaista incel-yhteisöä, Nurminen sanoo.

Viime vuosikymmenen aikana maailmalla on laajemmin noussut esille manosfääri, jonka teesin mukaan miehiä alistetaan. Manosfääri haikailee menneisiin aikoihin, jolloin sukupuolten välinen tasa-arvo oli heikompaa, kertoo Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkija Tuija Saresma.

- Haikaillaan ideaalimaailmaan, jossa mies oli perheen pää, nainen kuuliainen ja seksiä tuli aina, kun mies halusi. Nainen oli aina perheen ja miehen käytettävissä.

- Viha lähtee kokemuksesta, että oikeus tuohon entiseen on viety pois.

Paljon on myös kyse vallasta sekä siitä, kuka määrittää, miten ja milloin sitä käytetään.

- Tässä keskustelussa naisen ruumista ei todellakaan omista nainen itse vaan miehet. On kyse valta-asemasta: Saan määrätä kenen kanssa harrastan seksiä ja milloin. Se penetraation kohde on täysin arvoton.

Suomessa samanlaista keskustelua

Saresman mukaan Suomessa on jo vuosien ajan käyty keskustelua miehistä, jotka jäävät paitsioon parisuhdemarkkinoilla.

- Siellä on puhetta naisen seksuaalisesta vallasta, miten naiset pihtaavat ja miehet ansaitsisivat seksiä. Kirjoittajien mielestään se kuuluisi heille, mutta naiset eivät anna sitä, koska naiset ovat liian tasa-arvoisia, liian feministisiä, eivätkä tavalliset miehet enää kelpaa heille.

Kotimaista blogikirjoittelua analysoineen Saresman mukaan keskustelu on Suomessa samanlaista kuin kansainvälisesti. Hän kuitenkin korostaa, että Suomessa keskustelu on paljon kevyempää kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Manosfäärissä miehet jaetaan alfa- ja betauroksiin, joiden suomalaiset vastinparit ovat ylemmän tason mies (YTM) ja alemman tason mies (ATM). Samankaltaista jaottelua harjoitetaan myös incel-yhteisössä, jossa vihaa kohdistetaan naisten ohella "Chadeihin" eli seksuaalisesti aktiivisiin miehiin.

Saresma arvioi, että incel-yhteisön paljon netissä aikaa viettävät jäsenet voivat ottaa nettikirjoittelun muita vakavammin.

- Olisi korkea aika ottaa tämä vakavasti, kun ihan oikeasti naisia kuolee sen vuoksi, että jotkut ottavat tämän niin tosissaan.