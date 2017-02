Haavisto: Suomen ylpeydenaiheilla on yhä enemmän kysyntää maailmalla – linjapuhe sunnuntaina

Vihreiden presidenttiehdokkaaksi pyrkivä kansanedustaja Pekka Haavisto arvioi, että maailmalla tulee yhä enemmän kysyntää monille suomalaisten ylpeydenaiheille. Näitä ovat esimerkiksi hyvä koulutusjärjestelmä, naisten tasa-arvo sekä kyky tehdä rauhanturvatöitä, siviilikriisinhallintaa ja rauhanvälitystä.



– Minusta nämä kaikki ovat asioita, joiden kysyntä maailmalla ei tule vähenemään vaan lisääntymään. Siinä mielessä kannattaisin Suomelle hyvin aktiivista kansainvälistä roolia sen ohella, että oman maan asiat pidetään kunnossa, Haavisto sanoo Lännen Medialle.



Ensisijaista on hänestä suomalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Hän arvioi maailmantilanteen kirvoittavan presidentinvaalikampanjaan aiheita, jotka ainakin painottuvat eri tavalla kuin ennen.



Haavisto ilmoitti lauantaina Ylen Ykkösaamussa, että on käytettävissä presidenttiehdokkaaksi.



Hänen kansainvälisiin tehtäviinsä kuuluu viime lokakuussa alkanut EU:n rauhaninstituutin (EIP) puheenjohtajuus. Instituutin toimialaa ovat rauhanvälitystehtävät. Lisäksi hän on ulkoministerin erityisavustaja Afrikan kriiseissä.



Hän kertoo vierailleensa eduskunnan istuntotauon aikana muun muassa Afrikan sarvessa. Ensi viikolla hän lähtee EU:n pyynnöstä puhumaan sovittelutehtävistä Etelä-Koreaan.



Haavisto kertoo miettineensä presidenttiehdokkaaksi ilmoittautumista viime päiviin asti. Kampanjat sitovat, ja aika on jaettava kansanedustajan työn, kansainvälisten tehtävien ja kampanjatehtävien kesken.



Hän pitää linjapuheensa sunnuntaina Lohjalla vihreiden puoluevaltuustossa, jossa hänet myös valitaan virallisesti presidenttiehdokkaaksi.