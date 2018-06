Porvoossa marraskuussa surmatun tytön äiti kertoi maanantaina oikeudessa Pariisissa onnellisesti alkaneesta suhteesta, jonka aikana miehestä alkoi vähitellen paljastua uusia puolia. Poliisikuulustelut vahvistavat kuvaa miehestä, joka alkoi kontrolloida perhettään yhä pakkomielteisemmin ja käyttäytyä väkivaltaisesti.

Lopulta ranskalaismies puukotti kolmevuotiasta tytärtään kolme kertaa päähän porvoolaisessa leikkipuistossa marraskuisena maanantaiaamuna.

Syytetty kertoi joutuneensa kiihtyneeseen ja voimakkaan pelon hallitsemaan tunnetilaan, kun poliisit tulivat paikalle puistoon hetki ennen puukotusta. Hän sanoi, ettei ollut suunnitellut tekoaan. Hän kiistää murhan mutta myöntää tappaneensa lapsensa.

- En ajatellut mitään, sain vain sellaisen hulluuden kohtauksen, mies kertoi poliisikuulusteluissa.

Mielentilatutkimuksen mukaan hän oli teon aikaan täydessä ymmärryksessä. Motiivia hän ei avannut poliisikuulusteluissa saati vastauksessaan tämän enempää.

Edes syytetyn asianajaja Matti Kauppi ei ole keskustellut motiivista miehen kanssa.

- Hänellä on taipumusta mennä paniikkiin, siihen hän on vedonnut, että on ollut tällainen paniikkikohtaus, Kauppi toteaa.

Syyttäjän mukaan teko oli suunnitelmallinen ja raaka. Hän vaatii miehelle elinkautista muun muassa murhasta.

Aluksi kaikki meni hyvin

Pariisissa vuonna 2008 tutustunut pariskunta muutti Ranskasta Porvooseen vuonna 2011. Perheeseen muutti myös miehen tytär aiemmasta suhteesta. Aluksi kaikki meni hyvin, mutta mies alkoi kontrolloida tytärtään ja puolisoaan yhä enemmän ja kuritti lastaan fyysisesti.

Äiti kertoi myös, miten mies käytti psyykkistä väkivaltaa, kommentoi tämän ulkonäköä, eikä esimerkiksi antanut äidin ja vanhemman tyttären viettää aikaa yhdessä. Tilanne meni lopulta niin vaikeaksi, että äiti päätyi vuonna 2016 hakemaan miehelle häätöä heidän yhteisestä asunnostaan.

Mies tuomittiin useista tyttärensä pahoinpitelyistä viime vuoden alussa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Häätö tuli voimaan viime vuoden helmikuussa.

Häätö pahensi tilannetta

Kuolleen tytön äitiä oikeudessa avustava asianajaja Markku Fredman sanoi, että tuomioistuimen ratkaisuihin tyytymättömän miehen on selvästi ollut vaikeaa hyväksyä, että joku muu päättää hänen asioistaan.

- Tämä on johtanut siihen, että mies on pahoinpidellyt ex-puolisoaan, on useita kertoja tunkeutunut tai pyrkinyt asuntoon.

Asunnon lukotkin oli vaihdettu kahdesti ja sarjoitettu kerran uudelleen miehen toiminnan takia. Mies myös vei lapsen vastoin äidin tahtoa Karibialle, mistä äiti joutui hakemaan tämän takaisin.

Syyttäjä Jukka Haaviston mukaan verityössä kyse oli siitä, että jos mies ei saa päättää lapsen asioista niin ei saa äitikään.

- Kosto on vahva motiivi, Haavisto sanoi.

Kaappasi lapsen äidiltä kotiovella

Tilanne paheni entisestään äidin saatua lapsen huoltajuuden viime syksynä. Äiti haki perhesurma-aikomuksista ystävälleen kertoneelle miehelle lähestymiskiellon.

Lopulta autossa ja kavereidensa nurkissa asustellut mies kaappasi lapsen äidiltään marraskuisena aamuna, kun tämä oli lähdössä viemään lasta päiväkotiin. Äiti otti yhteyttä poliisin ja lähti seuraamaan miestä puistoon.

Paikalle tulleen partion vanhempi konstaapeli kertoi kuulustelussa taklanneensa miehen irti lapsesta heti, kun tajusi mitä paikalla tapahtuu. Poliisi ei kuitenkaan ehtinyt ajoissa. Lapsi vietiin helikopterilla sairaalaan, mutta hän kuoli vammoihinsa.