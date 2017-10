Haatainen: Sote-uudistuksen integraatio-ongelmat entisellään

Hallituksen maanantaina esittelemät sote-uudistuksen edistysaskeleet eivät edelleenkään poista sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatioon liittyviä ongelmia, katsoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd.).

– Nyt syntyisi terveyskeskuspalveluihin laaja yksityisten palveluntuottajien joukko. Sieltä apua hakeva ihminen saa terveyspalvelut. Ne muut palvelut pitäisi hakea maakunnasta, Haatainen sanoo.

– Usein vanhusten palveluissa sosiaali- ja terveyspalvelut on integroitu yhteen. Ne on limittäin. Palvelukokonaisuudet on rakennettu paikallisesti niin, että sieltä on vaikea repiä terveyspalveluita erikseen.

Haataisen mukaan hallituksen sote-malli riskeeraa esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Eksotessa ja Helsingissä saavutetun hyvän kehityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiossa.

– Nyt pitää nyhtää irti ja poistaa terveyspalvelut, Haatainen tiivistää.

– Kokonaisten eheiden palvelukokonaisuuksien kannalta tämä ei ole paras mahdollinen malli.

Myös hallituksen esittämään rahoitusjärjestelmään eli niin sanottuun kapitaatiorahoitukseen liittyy Haataisen mukaan ongelmia.

– Riippuen siitä kuinka suuri rahoitus terveysasemalle annetaan, on riski että asiakkaita ylihoidetaan tai alihoidetaan, Haatainen sanoo.

Uusi lakiluonnos on tarkoitus lähettää lausunnoille marraskuussa. Eduskunnan käsittelyyn se tulee maalis-huhtikuussa. Haataisen mielestä eduskuntakäsittelylle varattu aika on liian lyhyt.

– Täällä päässä tulee kova kiire.