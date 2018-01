Haatainen kampanjoi toiseksi suurimmalla budjetilla - Niinistöllä silti yli tuplasti suurempi vaalikassa

SDP:n presidenttiehdokkaan Tuula Haataisen vaalibudjetti on toistaiseksi julkistetuista toiseksi suurin. Haatainen on tehnyt vaalirahoituksestaan ennakkoilmoituksen, jonka perusteella hänen budjettinsa on 636 500 euroa.

Haataisen vaalikassasta valtaosa eli 450 000 euroa tulee SDP:ltä. Merkittävä osa lopuista rahoista on peräisin ammattiyhdistysliikkeeltä. Suurin yksittäinen ay-tukija on Palvelualojen ammattiliitto PAM, joka tukee Haataisen kampanjaa 30 000 eurolla.

Tähän mennessä ennakkoilmoituksen vaalirahoituksestaan ovat jättäneet muut ehdokkaat paitsi perussuomalaisten Laura Huhtasaari ja valitsijayhdistyksen Paavo Väyrynen. Selvästi suurin budjetti on istuvalla presidentillä Sauli Niinistöllä, 1,5 miljoonaa euroa. Haataisen jälkeen kolmanneksi suurin budjetti on keskustan Matti Vanhasella, 550 000 euroa.

Haataisen budjetti on hieman pienempi kuin SDP:n edellisellä presidenttiehdokkaalla Paavo Lipposella vuoden 2012 vaaleissa. Tuolloin Lipponen kampanjoi 698 484 eurolla.

Toistaiseksi kaikkien ehdokkaiden budjetit ovat olleet pienempiä kuin heidän puolueidensa ehdokkaiden budjetit kuuden vuoden takaisissa vaaleissa.