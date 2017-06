Haatainen haluaa lisää sote-valtaa julkiselle puolelle — hallitus ei aio joustaa aikataulusta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd.) näkee, että sote-uudistuksessa on nyt siirryttävä vahvemmin julkisen puolen hallinnoimaan kokonaisuuteen. Syynä tähän on se, että julkisten palveluiden yhtiöitys vuoteen 2019 mennessä olisi perustuslakivaliokunnan mukaan perustuslain vastaista.

– Nyt tuli stoppi sille, että peruspalveluita ei voida laittaa näin markkinoille. Yhdenvertaisuus voisi romuttua. Tarvitaan yksinkertaisempi, vahvemmin julkinen järjestelmä. Valinnanvapautta voidaan vahvistaa näinkin. Palveluita voidaan kilpailuttaa sekä käyttää esimerkiksi palveluseteleitä tai henkilökohtaista budjettia, Haatainen sanoo Lännen Medialle.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee sote- ja maakuntauudistuksen tilannetta perjantaina. Haatainen ei ota tässä vaiheessa kantaa, miltä koko uudistuksen aikataulu näyttää nyt, kun korjauksia on lakiesityksiin tehtävä.

– Vaikea sanoa aikataulusta. Lainvalmistelu on tehtävä kunnolla. Siihen on käytettävä tarvittava aika, jotta lopputuloksesta ei tule huonoa.

Valtioneuvosto ehti nopeasti perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuuden jälkeen tiedottaa, että se toteuttaa sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuutena 1.1.2019 lukien. Valinnanvapaus kuuluu tähän kokonaisuuteen.

Hallitus kiinnittää huomiota siihen, että perustuslakivaliokunta ei pidä sote-uudistuksen peruspilareita maakunnallisesta järjestämisestä, rahoituksesta tai valinnanvapaudesta peruslähtökohdiltaan ongelmallisena. Sama koskee valinnanvapauden toteuttamisen keinoja, joita ovat sosiaali- ja terveyskeskukset, suunhoidon yksiköt, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti.

Sote-valmistelussa vahvasti mukana oleva alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti oli myös varovainen pohtiessaan uudistuksen aikataulua tästä eteenpäin.

– Nyt täytyy huolella katsoa läpi perustuslakivaliokunnan lausunto. On katsottava, minkälaisia muutoksia on tehtävä ja arvioitava aikataulua. Tavoitteena on edelleen se, että toteutus tapahtuisi tammikuussa 2019, Pöysti mietti.