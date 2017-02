GTK: Nuasjärvessä selvä sulfaattikerrostuma, pinta-ala yli 1200 hehtaaria

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut Terrafamen purkuvesien vaikutusta Nuasjärven vedenlaatuun, kertoo Kainuun ely-keskus.

Loka-marraskuussa tehtyjen mittausten mukaan syyskierto oli onnistunut hyvin, ja syvänteiden vesi oli sekoittunut alusvettä myöten.

Talvella järveen on syntynyt kuitenkin selvä kemiallinen kerrostuneisuus, jossa näkyy sulfaattipitoisuuden kasvu. Tammi-helmikuussa tehtyjen mittausten perusteella kerrostuneisuus ulottuu enimmillään noin neljän kilometrin päähän purkuputkesta. Kemiallisen kerroksen pinta-ala yli 1200 hehtaarin kokoinen. Se ulottuu noin 6–7 metrin syvyydestä pohjaan saakka.

Sulfaattipitoisuudesta huolimatta Nuasjärven syvänteissä on yhä happea. Sulfaatin vaikutus Nuasjärveen on kuitenkin ollut odotettua laajempi, ja veden sekoittuminen on ollut ennakoitua hitaampaa.

GTK:n tutkimusten mukaan veden metallipitoisuudet ovat pieniä. Sulfaattipitoisuus täyttää talousveden kriteerit, eikä sillä ole vaikutusta ranta-alueiden kaivojen veden laatuun. Ely-keskuksen mukaan järvivettä voi yhä käyttää pesu- tai löylyvetenä.

Talvivaarassa toimiva kaivosyhtiö Terrafame johtaa purkuvesiä ympäristöluvan mukaisesti Nuasjärveen.