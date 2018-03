Saabin Gripen E -hävittäjä nähdään Suomessa ensi kesänä. Hävittäjään pääsee tutustumaan Suomen ilmavoimien 100-vuotisjuhlalentonäytöksessä Tikkakoskella kesäkuussa.

Yleisö pääsee tutustumaan ohjaamoon ja koneen mittoihin.

Saab on tuonut kalustoaan aiemminkin yleisön nähtäville. Viime vuoden kesän lentonäytöksissä esiintyi kolme Gripen C -hävittäjää ja Saab 35 Draken -hävittäjä.

Gripen E on seuraavan sukupolven hävittäjä. Saabin mukaan hävittäjän suunnittelussa ja valmistuksessa on huomioitu käyttö- ja päivityskustannukset sekä Pohjolan olosuhteet. Koneessa on Meteor-ohjus, jota voi käyttää ilma-, meri- ja maataistelutehtävissä sekä tiedustelutehtävissä.

Koneiden tuotanto on käynnissä ja niiden toimitukset Brasilian ja Ruotsin ilmavoimille alkavat vuonna 2019. Tällä hetkellä käynnissä oleva koelento-ohjelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Suomen nykyiset Hornet-monitoimihävittäjät ovat tulonsa käyttöikänsä päähän.