Grahn-Laasonen Olympiastadionin kustannusarvion pettämisestä: Käsittämätöntä ja kestämätöntä

Eduskunta päättää ensimmäisessä lisätalousarviossa 26 miljoonan euron lisärahoituksen myöntämisestä Helsingin Olympiastadionin peruskorjaukselle.



Vuonna 2019 valmistuvan mittavan peruskorjauksen kustannusarvio on noussut jo 261 miljoonaan euroon. Suomen valtio ja Helsingin kaupunki kustantavat hankkeen puoliksi, joten molempien osuus on 130,5 miljoonaa euroa.



Urheiluasioista vastaava opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) muistuttaa, että arvokkaalla kansallisella huippu-urheilun areenalla on merkittävä vaikutus niin Helsingille kuin koko Suomelle. Jo alun perin valtavien kustannusten paisumisesta ministeri on kuitenkin ihmeissään.



– Käsittämätöntä, että hankkeen kustannusarvio on pettänyt näin vakavasti. Se on myös myös kestämätöntä, sillä kyse on yhteisistä rahoista, Grahn-Laasonen sanoo.



Ministeri on tyytymätön tapaan, jolla hanketta on alusta alkaen viety eteenpäin.



– Jatkossa stadion-hankkeelta edellytetään tiukempaa ohjausta ja valvontaa.