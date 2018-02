Grahn-Laasonen: Kokoomus löytää vielä kumppanit perhevapaiden uudistuksen toteuttamiseen

Ote­taan esi­merk­ki­ per­he, jol­la on 2,5-vuo­ti­as lap­si ja hä­nel­lä 5-vuo­ti­as si­sa­rus. Per­heen töis­sä käy­vä puo­li­so on pie­ni­tu­loi­nen. He saa­vat yh­teis­kun­nal­ta nyt ko­ko­nai­suu­des­saan 584 eu­roa kuus­sa. Esi­te­tyn uu­dis­tuk­sen mu­kaan he sai­si­vat 200 eu­roa kuus­sa, kova olisi leikkaus ollut lapsiperheille. Sosiaalidemokraatit ja keskusta ovat aikanaan luoneet kotihoidon tuki järjestelmän. Nytkö sosdemit alkaisi purkamaan seuraavassa hallituksessa näitä .