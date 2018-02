Kokkareitten politiikkaa. Saarikko on rehellinen .Kun ei ole rahaa niin homma ei etene. Turha sellaista on jatkaa johon ei ole annettu rahoja. Kokkareitten on turhaa viedä asiaa eteen päin jos Orpo itse istuu rahapussin päällä. Tämäkin asia yritetään laittaa Keskustan piikkiin.

Itse asiassa Kokoomus on jo torpannut asian hallitusneuvotteluissa kun ei ole antanut rahoja hankkeen eteenpäin viemiselle.