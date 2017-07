Google suostuu alle puoleen hakutulosten poistopyynnöistä, mutta siihen on syy

Google suostuu alle puoleen suomalaisten pyynnöistä poistaa itseään koskevia tietoja verkkohaun tuloksista.

Tietojen poistamista on voinut pyytää reilun kolmen vuoden ajan. EU-tuomioistuin päätti toukokuussa 2014, että ihmisillä on oikeus tulla unohdetuksi eli saada itseään koskevat väärät tai vanhentuneet tiedot poistetuksi Googlen hakutuloksista.

Googlen tilastojen mukaan se on kieltäytynyt poistamasta tietoja noin 57 prosentissa tapauksista sekä suomalaisten kohdalla että EU:n laajuisesti.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan kyse ei ole siitä, että Google olisi nihkeä toteuttamaan EU-tuomioistuimen päätöstä.

- Tällä hetkellä on luonnollista, että haetaan vielä puolin ja toisin oikeaa tulkintaa, Aarnio sanoi STT:lle.

Aarnion mukaan monella on väärä luulo, että ihmisillä olisi nyt automaattinen oikeus saada Google poistamaan tietoja itsestään. Todellisuudessa jokainen pyyntö käsitellään tapauskohtaisesti.

EU-tuomioistuimen päätöksen mukaan Google voi kieltäytyä, jos tietojen näkyminen on julkisen edun mukaista. Google on soveltanut tätä niin, että esimerkiksi vakavien rikosten kohdalla se on yleensä kieltäytynyt poistamasta tietoja.

Myös poliittisessa virassa olevien tai liike-elämässä toimivien on ollut hankala saada itseensä kohdistuvaa kritiikkiä poistetuksi, mikä on Aarnion mukaan normaalia juridiikkaa.

Tietosuojavaltuutetulla jo noin sata Google-valitusta

Poistopyynnön Googlelle on tehnyt jo vajaat 8 000 suomalaista. Usein kyse on tapauksista, joissa kansalainen haluaa tekemästään rikoksesta tai muusta kiusallisesta asiasta kertovat tiedot poistetuksi oman nimensä hakutuloksista.

Jos Google kieltäytyy kansalaisen pyynnöstä, siitä voi valittaa tietosuojavaltuutetun toimistoon. Aarnion mukaan Google-tapauksia on toimistossa jonossa satakunta.

- Meillä alkaa suurin osa virheenoikaisuasioista olla Google-asioita, Aarnio kertoi.

Päätös on tehty vasta reilussa tusinassa tapauksista, ja niissä tietosuojavaltuutettu on usein kallistunut kansalaisen puolelle eli edellyttänyt Googlea poistamaan tietoja.

Kielteisistä päätöksistä sekä Google että kansalainen voivat valittaa hallinto-oikeuteen, jossa tapauksia onkin käsittelyssä useampia.

Googlelta ei haluttu kommentoida asiaa STT:lle.