Geologian professori: "On kummallista, että pääministeri puhuu edelleen Terrafamen ihmeestä"

Stop Talvivaara –kansalaisliikkeen edustajat luovuttivat maanantaina valtioneuvostolle adressin, jossa vaadittiin Terrafamen Talvivaaran kaivoksen sulkemista. Adressi keräsi yhteensä 65 000 suomalaisen allekirjoituksen.



Kansalaisliikkeen mukaan kaivos ei ole taloudellisesti kannattava.



– Kaivokseen on ohjattu yli miljardi euroa veronmaksajien varoja. Kokonaistappiot ovat yli kaksi miljardia euroa. Kaivoksen hallittu alasajo on tälläkin hetkellä paras vaihtoehto, STOP Talvivaaran aktivisti Hannu Hyvönen sanoo.

Asiantuntijoiden ja järjestöjen edustajat ilmaisivat maanantaina Senaatintorilla huolensa myös Talvivaaran kaivoksen ympäristövaikutuksista.



Liikkeen mukaan kaivoksen vaikutukset ovat laajentuneet kymmenien kilometrien päähän kaivosalueelta. Ympäristöongelmien uskotaan vain pahenevan entisestään, mikäli kaivoksen toiminta jatkuu.



Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n entinen tutkimusjohtaja, geologian professori Matti Saarnisto muisteli, miten mustaliuskeen uraani- ja nikkelipitoisuuksien todettiin jo 1970- ja 1980-luvulla olevan niin pieniä, ettei kaivosta tahdottu pistää pystyyn.



Saarniston mukaan tuolloin vaadittiin eduskuntaa myöten, että Outokummun toimitusjohtaja Pertti Voutilainen eroaisi, sillä hän ei suostunut pistämään kaivosta pystyyn.



– On kummallista, että pääministeri Juha Sipilä puhuu edelleen Terrafamen ihmeestä, Saarnisto sanoi.





Kainuun Luonnonsuojelupiirin kaivosvastaavan Antti Lankisen mukaan nyt suunniteltu Talvivaaran kaivostoiminta aiheuttaisi valtavan jäteongelman. Lankinen muistuttaa, että jätevuoret on eristettävä ympäristöstä lopullisesti.



– Kivimäärät, joita kaivoksella joudutaan siirtämään ovat massiivisia. Tavallisten kansalaisten on vaikea edes ymmärtää sitä.



– Kapseloidaan se sitten sadoiksi vuosiksi ja varmistetaan, ettei sinne pääse ilma ja vesi. Kuulostaa melkoisen uskomattomalta työltä. Talvivaaran tarina on todellakin mitä ihmeellisin, Lankinen sanoo.

Adressin saapui vastaanottamaan ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka.