Fortumin suurkaupan ei pitäisi vaikuttaa energian hintaan Suomessa – hiilivoimassa sijoitusriski

Suomalaisten kuluttajien energiahintojen ei pitäisi muuttua energiayhtiö Fortum Oyj:n jättikaupan seurauksena. Fortum ostaa hyvin todennäköisesti saksalaiselta E.ON -yhtiöltä yli 46 prosentin osuuden energiayhtiö Uniperistä, jolla on 300 voimalaitosta eri puolilla Eurooppaa sekä Venäjällä.

– On vaikea nähdä, että tällä kaupalla olisi vaikutusta energian hintoihin Suomessa. Markkinat määräävät tehokkaasti hinnat, Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark pohti keskiviikon tiedotustilaisuudessa.

Analyytikko Markku Järvinen sijoittamiseen erikoistuneesta Evli-pankista on samoilla linjoilla Lundmarkin kanssa.

– Uniperillä ei ole Suomessa toimintaa. Kaupalla ei pitäisi olla vaikutusta pohjoismaisiin energiahintoihin, Järvinen toteaa.

Fortum on valmis ostamaan Uniperin osuuksia muiltakin se omistajilta, jos omistajat suostuvat myymään. E.ON -yhtiön kanssa hinnaksi on sovittu 22 euroa osakkeelta. Koko Uniperin osakekannan arvo olisi näin 8,05 miljardia euroa. E.ON:n osuuden arvo on 3,76 miljardia euroja. Kyseessä on suuri ostos.

– Jos muut omistajat haluavat hyödyntää tarjoustamme, olemme valmiita ostamaan. Kauppa tukee osingonmaksukykyämme, Fortumin Lundmark sanoo.

Mikäli Lundmarkin mainitsema osingonmaksukyky paranee, yksi hyötyjistä on Suomen valtio, joka omistaa Fortumin osakekannasta 50,76 prosenttia.

Analyytikko Järvinen nostaa yhdeksi kaupan riskitekijäksi sen, että Uniperillä on tuotannossaan myös hiilivoimalaitoksia. Tämä voi häiritä osaa sijoittajista.

– Uniperilla on hiiltä tuotannossaan. Se voi rajoittaa sijoittajien toimintaa, koska jotkut sijoittajat voivat edellyttää energiatuotantoa tiukoilla päästörajoilla. Hiilivoiman osuus Uniperissakin on toki laskenut viime vuosina.

Fortumin Lundmark kertoo, että yhtiö käy kaupan seurauksena keskusteluja sijoittajien kanssa.

– Se on hyväksyttävä, jos joillakin sijoittajilla on päästöraja. Fortum ei tule tinkimään sitoutumisestaan päästöttömään energiaan, Lundmark toteaa.