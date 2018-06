Fiva asetti luottolaitoksille järjestelmäriskipuskurin - Nordealle kolme prosenttia, OP:lle kaksi

Finanssivalvonta asettaa luottolaitoksille järjestelmäriskipuskurin. Se asetetaan Nordealle kolmen, OP Ryhmälle kahden, Kuntarahoitukselle puolentoista ja muille suomalaisille luottolaitoksille yhden prosentin suuruisena, Fiva kertoi iltapäivällä.

Puskurilla vahvistetaan luottolaitosten riskinsietokykyä rakenteellisten järjestelmäriskien varalle.

Fivan mukaan Nordean, OP Ryhmän ja Kuntarahoituksen järjestelmäriskipuskuri on asetettu muita korkeammaksi, koska niiden vaikutus järjestelmäriskeihin on erityisen suuri.

Järjestelmäriskipuskurin mukainen lisäpääomavaatimus astuu voimaan vuoden kuluttua eli 1.7.2019 . Se tarkistetaan jatkossa vuosittain.

Asuntolainojen lainakaton Finanssivalvonta päätti pitää ennallaan. Sen päivitetyn riskiarvion mukaan asuntolainoihin ja kotitalouksien velkaantuneisuuteen liittyvät riskitekijät ovat pysyneet ennallaan.

Nordea kansantalouteen suhteutettuna pankkiunionin suurin

Fivan johtokunta katsoi tehdyn analyysin pohjalta, että rakenteelliset järjestelmäriskit ovat Suomessa niin suuret, että järjestelmäriskipuskurin asettaminen on perusteltua.

Johtokunnan puheenjohtajan Marja Nykäsenmukaan riskeilläviitataan muun muassa siihen, että Suomen luottolaitossektori on keskittynyt ja lisäksi Nordean kotipaikan siirron jälkeen erittäin suuri talouden kokoon verrattuna.

Nordea on siirtämässä pääkonttorinsa syksyllä Suomeen. Siirtoa perusteltiin muun muassa Ruotsin päätöksellä nostaa pankkien vakausmaksuja. Nordea on aiemmin arvioinut, että kotipaikan siirto toisi erilaisissa kuluissa arviolta miljardin euron säästöt.

Ruotsin Nordealle asettama järjestelmäriskipuskuri on ollut kolme prosenttia, jonka päälle on tullut vielä täydentävä kahden prosentin vaatimus. Erilaisista menetelmistä johtuen puskurien vertailu on vaikeaa. Näin ollen on vaikea arvioida, miten Nordeaan kohdistuvat vaatimukset muuttuvat pääkonttorin siirron jälkeen.

Fivan mukaan järjestelmäriskipuskurin taso on pankkiunionin piirissä asetettu nykyisellään suurimmillaan kolmeen prosenttiin, vaikka useat pankkiunionissa toimivat luottolaitokset ovat kokonaisuutena suurempia ja koko pankkiunionin rahoitusvakauden näkökulmasta Nordeaa merkittävämpiä. Toisaalta Nordea on kotivaltion kansantalouteen suhteutettuna pankkiunionimaiden suurin luottolaitos.

- Pankkiunionin tasapuolisen toimintaympäristön varmistamiseksi on perusteltua, että Nordealle asetettavat vaatimukset ovat linjassa pankkiunionin ja muiden EU-maiden kanssa, Nykänen totesi Fivan tiedotteessa.

Linkki juttuun