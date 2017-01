Finpron sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tiedotuslinja Teslan akku- ja autotehdashankkeessa herättää kritiikkiä Kaakkois-Suomessa.



Kotka–Hamina-seudun kehitysyhtiön Cursor Oy:n myyntijohtaja Harri Eela arvostelee sitä, että heidän kokoamastaan tietopaketista ei ole annettu mitään palautetta, vaikka sitä erikseen pyydettiin.



– Kun kysyin suoraan Antti Aumolta (Finpron Invest in Finland -yksikön johtaja), milloin saan palautteen hakemuksestamme, niin hän sanoi, että käy katsomassa TEMin tiedote siltä ja siltä päivältä, siellä se on muiden tiedotteiden joukossa.



– Ihmettelen kyllä, että emmekö saa mitään muuta viestiä taholta, joka meiltä on tätä aineistoa pyytänyt, Eela sanoo.



Kehitysyhtiö Cursor Oy vastasi Finpron 10. tammikuuta lähetettyyn kysymyspatteristoon. Tietopaketti oman alueen vahvuuksista lähetettiin takaisin määräajassa eli 16. tammikuuta mennessä.



25. tammikuuta TEM tiedotti, että Suomi valmistelee omaa esitystään Teslalle yhdessä Vaasan kanssa. Ministeriön tiedotteessa elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) totesi, että Vaasan ehdottomana etuna on vahva energia-alan osaamiskeskittymä ja ekosysteemi.



Heti seuraavana päivänä eli 26. tammikuuta Cursor tuli asiassa ulos omalla tiedotteellaan, jossa kerrottiin, että myös Kaakkois-Suomen alue tarjoaa sijoittumispaikkaa Teslalle.



– Jos tällaisia kyselyitä laitetaan meille, emmekä saa niistä mitään palautetta, niin sellainen ei rakenna yhteistyötä, eikä se ole jatkon kannalta hyvä asia. Kyllä me haluamme tietää, mitkä argumentit päätöksessä olivat merkittäviä, Eela sanoo.



Eelan mukaan yhteistyö Finpron kanssa on aiemmin sujunut hyvin.



Invest in Finland tuki aikoinaan sitä, että Haminaan saatiin Googlen palvelinhalli. Eela korostaa myös sitä, että he eivät ole Vaasan kilpailijoita.



– Vaasa tekee arvokasta työtä, ja Finpro haluisi katsoa tätä asiaa kansallisesti, joka on jo arvo sinänsä, mutta prosessi ei nyt mennyt ihan oikein, hän sanoo.



Telsan akku- ja autotehdasta alueelleen havittelee kymmenkunta paikkakuntaa, mutta niiden nimiä ei kerrota julkisuuteen.



– Paikkakuntia selvityksessä oli mukana kymmenkunta. Emme voi kommentoida selvityksen sisältöä yksityiskohtaisesti, sillä se sisältää kaupunkien antamaa luottamuksellista tietoa, ja avaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä mahdollisille kilpailijamaille. sanoo sähköpostilla tavoitettu Finpron viestintäpäällikkö Hetta Huittinen.



Finpron invest In Finland -yksikön johtaja Antti Aumo ei vastannut Lännen Median jättämiin yhteydenottopyyntöihin.



Tehdashankkeeseen mukaan haluavien alueiden edustajat on kutsuttu jatkoneuvotteluihin ministeriöön helmikuun puolessa välissä.



– Olemme kokoamassa eri alueita yhteiseen jatkovalmistelutilaisuuteen. Siellä jaetaan tilannekuva, miltä tämä iso hanke näyttää. Voimme samalla kartoittaa niitä parhaita mahdollisuuksia ja ominaisuuksia, joita kullakin alueella on. Kyse on maajoukkueleiristä, alivaltiosihteeri Petri Peltonen TEMista sanoo.