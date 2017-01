Finnairin viestintäjohtaja matkustuskiellosta: ”Maiden kansalaisia lennoillamme varsin vähän”

Yhdysvaltoihin kohdistuvan matkustuskiellon piiriin kuuluvia Finnairin asiakkaita on ”varsin vähän”, kertoo yhtiön mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist.



– En voi kommentoida asiakkaidemme kansallisuuksia. Voin yleisesti ottaen sanoa, että näiden maiden kansalaisia meidän lennoillamme on varsin vähän, Tallqvist sanoo Lännen Medialle.



Finnair sai sunnuntain vastaisena yönä Kansainväliseltä ilmakuljetusliitolta IATA:lta tarkennetut ohjeet koskien Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin määräämää väliaikaista matkustuskieltoa.



Trump määräsi loppuviikosta, ettei Yhdysvallat päästä maahan Syyrian, Irakin, Iranin, Jemenin, Libyan tai Somalian kansalaisia.



Tallqvistin mukaan poikkeuksena ovat ihmiset, joilla on pysyvä oleskelulupa Yhdysvaltoihin, kaksoiskansalaisuus ja toisen kansalaisuuden edellyttämät matkustus- ja maahantuloasiakirjat kunnossa.



Helsingin Sanomien mukaan Suomessa on 11 000 kansalaista, joilla on Suomen kansalaisuuden ohella jonkin matkustuskiellon piiriin kuuluvan maan kansalaisuus.







Finnairin osalta matkustuskiellon valvonta koskee ainoastaan yhtiön suoria lentoja New Yorkiin ja Miamiin. Jos kiellon piirissä oleva ihminen matkustaa Suomesta Yhdysvaltoihin esimerkiksi Keski-Euroopan kautta, valvonnasta vastaa se lentoyhtiö, joka lentää lopullisen Yhdysvaltoihin suuntaavan välin.



Tallqvist kertoo Finnairin ottavan yhteyttä jo etukäteen sellaisiin matkustajiin, joita kielto mahdollisesti koskee ja joilla on varaus heidän lennoilleen. Yhtiö seuraa tilannetta hänen mukaansa koko ajan.



– Kontaktoimme heitä jo ennen lähtöä ja kerromme tilanteen, Tallqvist sanoo.



Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) kirjoitti sunnuntaina mikroblogipalvelu Twitterissä, ettei Suomen ja Eu:n pidä syrjiä pakolaisia heidän uskontonsa perusteella missään olosuhteessa.



Yhdysvaltain asettamia maahantulorajoituksia ovat kritisoineet myös Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Britannian pääministeri Theresa May.