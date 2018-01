Finnairin epäonnisen joululennon vika selvisi: Polttoainevuoto ei ollutkaan polttoainevuoto

Finnairin ensimmäiset Airbus A321 -koneet tulivat yhtiölle vuonna 1999. Vuodesta 2013 lähtien se on hankkinut kalustoonsa uudempia A321 -koneita, jotka tunnistaa helposti sharkleteiksi kutsutuista siivenkärkievistä (kuvassa). Sharkletit vähentävät ilman pyörteisyyttä siipien kärjissä, minkä seurauksena niin ilmanvastus kuin polttoaineenkulutuskin vähentyy. Uudemmissa A321-koneyksilöissä on myös aiempaa suurempi polttoainekapasiteetti. Lisäksi vanhemmissa ja uudemmissa A321 -koneyksilöissä on eri valmistajan moottorit, edellisissä CFM Internationalin CFM56- ja jälkimmäisissä taas IAE:n V2500-sarjan pannut. Finnairilla on yhteensä 18 A321-konetta, joista tuorein toimitettiin yhtiölle joulukuun lopussa.