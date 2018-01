Finnair perunut jo kymmenen lentoa, junia myöhässä, ajokeli huono - yksi kuoli kolarissa Kokemäellä

Finnair on perunut useita lentoja Helsinki-Vantaan lentoasemalta lumentulon vuoksi. Puoli yhden aikaan päivällä peruutettuja lentoja oli jo kymmenen. Lisää peruuntumisia tulee aika varmasti iltapäivän aikana, sanoo Päivyt Tallqvist Finnairin viestinnästä.

- Siellä on yhden kiitotien kapasiteetti käytössä normaalin kolmen sijaan. Ja kun tuo säätilanne ei tuosta näytä kirkastuvan, niin on todennäköistä, että tilanne on päällä myös kaikkein kiireisimmän liikenteen aikaan, Tallqvist kertoo.

Kotimaan lennoista on peruttu ainakin lennot Kokkolaan, Tampereelle, Turkuun ja Jyväskylään. Ulkomaille menevistä lennoista on peruttu muun muassa lennot Tallinnaan, Brysseliin ja Vilnaan.

Lentokentällä on aamusta alkaen ollut useita viivästyksiä sekä lähtevissä että saapuvissa lennoissa. Finnair sanoo tiedottavansa viivästyksistä ja peruutuksista asiakkailleen tekstiviesteillä.

Twitter auki

Samaan aikaan Finnairin nettisivut ovat alhaalla toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Yhtiö kehottaa asiakkaitaan tarkastamaan lentotietonsa beta-sivuiltaan tai puhelinsovelluksesta. Twitter on myös hyvä väylä tietää peruutuksista, ja yhtiö päivittää sinne aina uudet peruutukset.

Finnair tarjoaa asiakkailleen myös uutta reititystä peruuntuneiden lentojen tilalle. Tallqvistin mukaan uudet reititykset näkyvät beta-sivujen Varaukseni-palvelussa sekä puhelinsovelluksessa.

- Asiakkaan kannattaa katsoa, onko uusi reititys ilmestynyt sivulle. Jos reititys ei sovi, toivomme, että asiakas on yhteydessä Finnairin asiakaspalveluun.

Ajokeli huono, junat myöhässä

Liikenneviraston rataliikennekeskuksen mukaan junia ovat viivästyttäneet lumesta johtuvat rataverkon vaihteisto-ongelmat eri puolilla Suomea. Ongelmia on ilmennyt esimerkiksi Keravalla ja Helsingin Ilmalassa.

Ilmatieteen laitos varoittaa erittäin huonosta ajokelistä koko maassa lumisateen ja sään lauhtumisen vuoksi.

Inarissa on aamulla mitattu tämän talven kylmin lukema, kun lämpömittari tippui -36,8 asteeseen.

Ilmatieteen laitoksen mukaan pakkaslukema jäänee toistaiseksi ennätykseksi, sillä sää on lauhtumassa.

Kokemäellä yksi kuoli kolarissa

Kokemäellä Satakunnassa henkilöautoa kuljettanut nainen kuoli kolarissa valtatie kahdella. Naisen ajama auto oli lähtenyt heittelehtimään ja törmännyt vastaantulevan maastoauton keulaan kylki edellä, pelastuslaitos kertoi. Maastoautossa olleet kolme ihmistä loukkaantuivat lievästi.

Onnettomuuspaikka sijaitsee Peipohjan liittymän ja Järilän välillä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen kolarista puoli yhdeksän aikaan aamulla. Tie oli kokonaan poikki onnettomuuspaikan kohdalta noin pari tuntia.

Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.