Feministinen puolue julkisti kuntavaaliohjelmansa – puolueella on ehdokkaita yhdeksällä paikkakunnalla

Nämä ovat kulttuurivaalit, sanoo yrittäjä Annamaija Saarela, 49. Hän on Feministisen puolueen ainoa kuntavaaliehdokas Tampereella ja yksi puolueen historian ensimmäisistä 40 kuntavaaliehdokkaasta. Kulttuuripolitiikka on Saarelan vaaliteemojen kärjessä, ja siitä hän puhuu nyt mielellään.



– Puolue tuo esiin ne asiat, jotka ovat muilta puuttuneet, Saarela perustelee, miksi hän tavoittelee valtuustopaikkaa juuri Feministisen puolueen riveistä.



Viime kesänä perustettu Feministinen puolue julkisti kuntavaaliohjelmansa tiistaina aamulla Helsingissä teemalla kaupunki kuuluu kaikille. Ohjelmassaan se korostaa rasisminvastaista työtä sekä pakolaisten ja paperittomien aseman parantamista.



Konkreettisina toimina puolue esittää esimerkiksi paperittomien oikeutta hätämajoitukseen, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamista kaikkiin kuntiin sekä täysin maksutonta päivähoitoa. Lisäksi puolue osoittaisi lisää tontteja kohtuuhintaiseen vuokra-asumiseen. Yhteensä ohjelmassa on 30 aloitetta.



– Ohjelma syntyi suoran demokratian kautta. Jäsenet ja ei-jäsenet ovat tehneet siihen esityksiä, puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo.



Tammikuussa rekisteröidyn puolueen konkreettisimpana vaalitavoitteena on saada yksi valtuustopaikka Helsingissä. Ehdokkaita puolueella on yhteensä yhdeksällä paikkakunnalla: Espoossa, Helsingissä, Lohjalla, Porvoossa, Riihimäellä, Tampereella, Taivassalossa, Turussa ja Vantaalla.



Kaupunkien joukossa Taivassalo kuulostaa verrattaina erikoiselta ehdokaspaikkakunnalta, mutta puolueen varapuheenjohtaja Katriina Rosavaara sanoo, että se kuvastaa hyvin tapaa, jolla puolue on saanut haalittua ehdokkaita listoilleen: verkostoja käyttämällä. Suuri osa ehdokkaista on haalittu samalla työllä, jolla puolueen kannatuskorttejakin kerättiin.



– Emme voi käyttää perinteistä mediaa ja laittaa lehteen ilmoitusta, että haemme tällaisia ihmisiä, hän sanoo.



Se taas johtuu siitä, että puolue ei saa puoluetukea. Kuntavaalikampanjaansa Feministinen puolue saa kerätä rahaa, mutta käytännössä työtä tehdään Rosavaaran mukaan nollabudjetilla. Ehdokkaita hän kuvaa moninaisiksi: on naisia, miehiä, ihmisiä, jotka eivät halua määritellä sukupuoltaan, opettajia, aktivisteja, kotiäiti ja toimitusjohtaja.



Puolueen nuorin kuntavaaliehdokas on 18-vuotias, ja ehdokkaiden yhteenlaskettu keski-ikä jää alle neljänkymmenen.



Tampereella ehdolla oleva Saarela tiedostaa, että hänen olisi saatava melkoisesti ääniä päästäkseen vaaleissa läpi Tampereen kaupunginvaltuustoon. Eikö olisi ollut varmempaa tavoitella paikkaa jonkin perinteisemmän puolueen listoilta?



– Se olisi ollut opportunismia, vastaa Saarela.