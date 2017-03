Feldt-Ranta: EK:n Mattilan puheet ovat röyhkeitä ja vastuuttomia

Monta vuotta on menty niin ettei palkkoja ole nostettu ja samalla nämä EK:n herrat on nostaneet itelleen palkkoja! Hinnat ovat pilvissä ja työntekijä ei tule enään toimeen palkallaan! Ei yhtään nollakorotusta enään! näiltä herroilta on laskettava palkkoja 25.35% vähintään jokaiselta!