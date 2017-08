Expressen: Paloittelumurhaajana tunnettua Markus Pönkää etsitään Ruotsissa

Poliisi etsii paloittelumurhaajana tunnettua Markus Pönkää, 33, Ruotsissa, kertoo Expressen. Poliisin mukaan Pöngällä voi olla käytössään aseita.

Suomen keskusrikospoliisista (KRP) kerrotaan lehdelle, että merkit viittaavat siihen, että Pönkä olisi tällä hetkellä Ruotsissa.

Pöngän mahdolliseen oleskeluun Ruotsissa viittaavat muun muassa KRP:n saamat vihjeet sekä Pohjois-Ruotsista löydetty kallis auto, joka on varastettu Suomessa.

Pönkä on etsintäkuulutettu, koska hän ei saapunut suorittamaan vankeusrangaistustaan huhtikuun lopulla.

Toukokuun alussa Helsingin käräjäoikeus vangitsi Pöngän poissaolevana törkeästä maksuvälinepetoksesta epäiltynä.

Kesäkuun alussa Helsingin käräjäoikeus määräsi Pöngän toistamiseen vangittavaksi poissaolevana, epäiltynä seitsemästä törkeästä tietomurrosta.

Pönkä on EU:n lainvalvontavirasto Europolin pitämällä etsityimpien rikollisten listalla.

- Meillä on myös paljon muuta hänestä, mitä emme ole kertoneet julkisuuteen, keskusrikospoliisin rikoskomisario Kaj Björkqvist sanoo Expressenille.

"Voi olla vaarallinen"

Björkqvist kertoo Expressenille, että Pönkä voi olla vaarallinen.

- Meillä on Suomessa selviä viitteitä siitä, että hän on vaarallinen. Hänellä on pääsy aseisiin ja muihin työkaluihin, mikä viittaa siihen, että hän valmistelee jotain.

Björkqvist ei kuitenkaan osaa sanoa, mihin Pönkä mahdollisesti valmistautuu.

Pönkä tunnetaan Tallinnassa 2005 tehdystä liikekumppaninsa paloittelumurhasta, josta hän sai 12 vuoden tuomion.

