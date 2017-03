Ex-rehtorin oikeudenkäynti alkoi – esiin nousi toinenkin flyygeli

Oulun käräjäoikeudessa on tänään aloitettu oikeudenkäynti Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukion Osykin viralta pidätettyä rehtoria Juha Valtakorpea vastaan.

Oulun syyttäjänviraston johtava kihlakunnansyytäjä Ilpo Virtanen vaatii Valtakorvelle tuomiota törkeästä kavalluksesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Hän väittää, että Valtakorpi kavalsi hallussaan olleista Osykin stipendirahastoista noin 450 000 euroa vuosina 2004-2014. Syyttäjän mukaan stipendirahat olisi pitänyt käyttää yksinomaan koulun entisten ja nykyisten oppilaiden stipendeihin, mutta Valtakorpi käyttikin valtaosan varoista itse.

Syyttäjä vaatii, että Valtakorpi tuomitaan vähintään kolmeksi vuodeksi vankilaan. Lisäksi hän haluaa, että tämä menettää sotilasarvonsa ja hänet määrätään pantavaksi viralta.

Syyttäjän mukaan Valtakorven virkavelvollisuuksiin kuului hallinnoida noin kymmentä erilaista rahastoa, joiden yhteisarvo oli vuonna 2014 noin 1,5 miljoonaa euroa. Niistä ylivoimaisesti suurin oli Nanny Liliuksen rahasto.

– Hän on vuonna 1902 perustetun Osykin yksi merkittävimmistä henkilöistä kautta historian ja jonkinlainen kulttihenkilö nykyään, sillä hän on ollut aikanaan ilmeisen suuri hyväntekijä, Ilpo Virtanen esitteli Liliusta oikeudelle.

– Kaikille on ollut suuri yllätys, että koulun hallinnassa on pyörinyt näin suuri rahasto. Valtakorpi ei ole toimittanut kaupungin elimille minkäänlaista selvitystä vuosittain maksetuista stipendeistä eikä myöskään minkäänlaista kirjanpitoa siitä, miten rahasto-omaisuus on kehittynyt vuosien varrella. Tämä on osaltaan mahdollistanut tämän salassapysymisen.

Puolustus: Liliuskin osti flyygelin

Oikeuteen henkilökohtaisesti paikalle saapunut Juha Valtakorpi myöntää syyllistyneensä törkeään kavallukseen anastamalla Nanny Liliuksen rahastosta noin 146 000 euroa vuosina 2009-2014.

Tätä aiemmilta vuosilta hän kiistää syytteet ja väitteet rahastojen varojen väärinkäytöksistä. Puolustuksen mukaan stipendirahastojen varat on vuosien saatossa käytetty eri tavoin koulun hyväksi.

Valtakorpi kiistää rahastojen hallinnoinnin kuuluneen hänen virkavelvollisuuksiinsa. Hän katsoo, että hän ei ole syyllistynyt törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen.

Valtakorvenkin puolustus valotti oikeudelle Nanny Liliuksen historiaa aina hänen syntymästään lähtien. Asianajaja Harri Ojala kertoi, kuinka 1860-luvulla syntynyt Lilius oli perustamassa sekä sanomalehti Kalevaa julkaisevaa Kustannusosakeyhtiö Kalevaa sekä Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukion Osykia.

Lilius toimi koululla opettajana aina eläkkeelle jäämiseensä saakka ja hän teki sinne merkittäviä lahjoituksia jo elinaikanaan.

– Hän lahjoitti koululle opetusvälineitä. Kun koulurakennus vuosisadan alkuvuosina valmistui, hän lahjoitti sinne muun muassa flyygelin, Ojala selitti.

Rahastojen väärinkäyttöepäilyt heräsivät, kun Kalevassa julkaistiin keväällä 2014 artikkeleja koululle hankitusta uudesta flyygelistä. Jutuissa ihmeteltiin sitä, mistä koulun tiloissa oleva, noin 30 000 euron arvoinen soitin on peräisin. Se ei alkanut selviämään, joten Oulun kaupunki käynnistä asiasta sisäisen selvityksen ja teki poliisille tutkintapyynnön asiasta.

– Tämä vyyhti lähti purkautumaan flyygelin hankinnasta. Asioille löytyy kummallisia yhteyksiä, Ojala huomautti.

Kaupunki: Pyrki salaamaan

Oulun kaupunki yhtyy syyttäjän rangaistusvaatimuksiin. Se vaatii, että Valtakorpi määrätään maksamaan kaupungille anastettujen varojen arvona runsaat 390 000 euroa.

Kaupunki vaatii Valtakorpea maksamaan lisäksi viivästyskorot ja tuottokorot, joten kaikkiaan se hakee tältä yli 400 000 euron summaa.

– Hän on ollut selvillä testamentin sisällöstä ja Oulun kaupunginhallituksen vuonna 1975 tekemästä päätöksestä, jossa rehtorille on asetettu velvollisuus antaa vuosittain selvitys stipendirahastojen käytöstä, kaupunginlakimies, varatuomari Jukka Lampén kuvaili.

Lampénin mukaan Valtakorpi oli lainannut kyseiset dokumentit kaupungin arkistosta vuonna 2007 ja ne saatiin häneltä takaisin lukuisten pyyntöjen jälkeen vasta vuonna 2013.

– Voidaan väittää, että hän pyrki salaamaan näiden asiakirjojen olemassaolon.

Puolustus kiistää kaupungin korvausvaatimukset, sillä heidän mielestään kaupungilla ei ole jutussa asianomistajan asemaa.

– Testamenttivarat ovat olleet omistajattomassa tilassa. Ne eivät ole olleet Oulun kaupungin omistuksessa eivätkä sen hallinnassa, eikä kaupungilla ole oikeutta esittää vaatimuksia, Ojala perusteli.

Aamuyhdeksältä alkaneelle oikeudenkäynnille on varattu aikaa seitsemän päivää tämän ja ensi viikon aikana. Oikeudessa käydään maanantaina läpi muun muassa syyttäjän ja kaupungin vaatimukset, asiaesittelyt ja aloitetaan kirjallisten todisteiden läpikäyminen.

Valtakorpea itseään on tarkoitus ryhtyä kuulemaan tarkemmin tapahtumista torstaina.

Käräjäoikeuden kokoonpanoon kuuluu kolme ammattituomaria. Tuomio annetaan myöhemmin.