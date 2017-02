Ex-markkinointipäällikkö aloittelee yrittäjänä koiriensa kanssa: "Haluan tehdä jotakin merkityksellistä"

Heidi Hendrell seisoo pellon laidalla ja kutsuu ympärillä viilettäviä koiriaan. Jekku! Vainu! Sisu!

Siinä ne pinkovat innoissaan, Hendrellin uudet työvälineet, tai pikemminkin työtoverit. Tunnelma on myönteisen odottava.



Viime kesänä 35-vuotias Hendrell irtisanoutui työstään huonekalualan markkinointipäällikkönä. Samalla hän jätti hyvästit rutiineille, kivoille työkavereille ja säännöllisille, hyville tuloille.



Nyt Hendrell aloittelee homekoirayritystä ja koiraurheiluun liittyvää yritystä.

Jo ennen irtisanoutumistaan Hendrell oli muuttanut Tampereelta miehensä luo Pohjanmaalle Isoonkyröön. Vähän aikaa Hendrell kulki vielä Tampereella töissä osa-aikaisesti. Sitten tuli parin kuukauden sairausloma.



– Tuli tuumauksen paikka, hän sanoo.



– Olin jo miettinytkin uran seuraavaa askelta. Vaikka sisustus ja markkinointi ovat lähellä sydäntä, jokin ei pelittänyt. Nuoresta asti olen harrastanut aktiivisesti koiraurheilua ja aloin pohtia, voisinko tehdä harrastuksesta ammatin.



Yhtenä perusteluna uuden alan valinnalle oli auttamisen halu.



– Haluan tehdä jotakin merkityksellistä. Olin jo kauan ajatellut lähteväni mukaan vapaaehtoiseen pelastuskoiratoimintaan. Työskentely homekoiran kanssa ja ihmisten auttaminen sisäilmaongelmissa ratkaisi asian tähän suuntaan, Hendrell sanoo.

Päätös oli lopulta helpotus.



– Olen saanut vapauden, uusia mahdollisuuksia ja hyviä tilaisuuksia keksiä ratkaisuja ongelmiin, Hendrell naurahtaa.



Irtisanoutumisen jälkeen Hendrell alkoi myös saada takaisin terveyttään, jota oli kiusannut muun muassa jatkuva migreeni.



– Totta kai elän epävarmaa aikaa, mutta pidän haasteista. Päätös oli mahdollinen, koska meillä ei ole lapsia ja miehelläni on töitä.



Hendrell kertoo tehneensä ennenkin nopeita ratkaisuja.



– Olen oppinut, että niistä seuraa aina lopulta jotakin hyvää. Ehkä olen vähän riskinottajakin.

Muutosta kannattaa harvoin tehdä vain muutoksen vuoksi, uravalmentaja Marjaana Herlevi sanoo.



Herlevi julkaisi valintojen tekemisestä vastikään Omannäköinen elämä -kirjan yhdessä Leena Ståhlbergin kanssa.



Valinnan paikassa seisoo ajoittain jokainen. Mistä tiedän, mitä kannattaa valita? Mitä edes haluan? Kuinka voin tietää, mikä on lopulta oikein?



Ehkä kyseessä on opiskelupaikan valinta, ehkä irtisanomisen tai uupumisen seurauksena tullut tarve miettiä uraa uudelleen. Tai ehkä on vain tullut hetki miettiä, mitä oikein haluan elämältä.



– Ihmiset ovat samojen kysymysten äärellä eri elämänvaiheissa. Uskon, että vastaus on jokaisella itsellään. Ensin täytyy kuitenkin luoda turvallinen tila, jossa sisäistä viisautta pystyy kuuntelemaan, Herlevi sanoo.

Opinto-ohjaajanakin pitkään työskennelleen Herlevin mukaan parhaat päätökset syntyvät rennossa tilassa. Silloin ihminen on luovempi kuin stressaantuneena.



Siksi on paikallaan koettaa lisätä elämään ensin jotakin pientä hyvää, jotta päätöksentekemisen paineet hellittävät. Jos miettimiselle ei meinaa tulla loppua ja ratkaisun tekeminen tuntuu yhä vaikealta, Herlevi suosittelee yksinkertaista harjoitusta.



– Mieti, miltä tuntuu kymmenen minuutin kuluttua, kun edelleen pohdit ja pohdit. Entä kymmenen kuukauden kuluttua, jos asia on yhä ratkaisematta? Entä kymmenen vuoden päästä?



– Nämä ajatukset voivat rohkaista tekemään siirron.



Kestävimmät valinnat ovat Herlevin mukaan arvopohjaisia. Se tarkoittaa, että ihminen toimii itselleen tärkeimpien asioiden, arvojensa mukaan. Tällaisia arvoja voivat olla luovuus, yhteys muihin ihmisiin, uusien asioiden kokeminen tai sitoutuneisuus.



– Listaa arvosi ja se, miten ne näkyvät elämässä nyt ja miten niiden osuutta voisi lisätä.

Pysähtymisen paikalla on hyvä miettiä, mikä toimii jo nyt.



– Ehkä olet tyytyväinen asemaasi ja vaikutusvaltaasi. Tiedät, että olet hyvä johtaja, mutta työajat mättävät, Herlevi sanoo.



– Samalla tulet pohtineeksi olosuhteita, joissa haluaisit työskennellä.



Joskus syyttävä sormi osoittaa työhön, vaikka todellinen kuormitus tuleekin esimerkiksi perheestä, parisuhteesta tai minäkuvasta. Myös tämä on Herlevin mukaan syytä tunnistaa.



– Tai ehkä ihan oikeasti joku ammatillinen unelma on jäänyt vielä toteuttamatta. Ehkä huomaat kaipaavasi lisää auttamista tai ihmisten kanssa työskentelyä excelöinnin sijaan.



– Silloin voit miettiä, voiko tarve täyttyä työssä, vapaa-ajalla tai vapaaehtoistyössä. Mieti myös, minkä verran olet valmis käyttämään aikaa uuden opiskeluun.



Kysy itseltäsi, mistä haluat luopua. Kiireestä tai väsymyksestä? Hallitsemattomuuden tunteesta?



– Mieti, jos tekisit tämän muutoksen, mitä sinulla olisi enemmän sen jälkeen. Lisääntyykö vapaa-aika? Mihin käyttäisit sen? Mitä siitä seuraisi?



– Ytimen tavoittaminen innostaa niin, että nousee halu kulkea sitä kohti, Herlevi sanoo.