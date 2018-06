AAiempi maatalousministeri Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) kannattaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan ajatusta, että Suomen pitäisi ajaa kansallisten maataloustukien laajentamista koko maahan.

- Olen erittäin valmis sitä kannattamaan, Anttila sanoo.

Anttila sanoo STT:lle, että asia pitäisi hoitaa kuntoon brexitin yhteydessä, sillä Suomen liittymissopimus pitää joka tapauksessa avata tuolloin, jotta tehtäisiin sopimus Britannian erosta. Rajaus, että pysyvät kansalliset tuet ovat sallittuja vain osassa maata, kirjattiin sopimukseen Suomen EU-jäsenyysneuvottelujen aikana.

Anttilan mielestä häntä maatalousministerinä seurannut Jari Koskinen (kok.) jätti asian hoitamatta, kun ei varmistanut, että eteläisen Suomen tuille olisi saatu vielä jatkoa. Edellisellä ohjelmakaudella kansallisia tukia paikattiin EU-tuilla. Eteläiseen Suomeen maksettuja tukia säädeltiin liittymissopimuksen 141-artiklassa, joka ei kuitenkaan salli pysyviä tukia, toisin kuin pohjoisen Suomen kansallisia maataloustukia koskeva artikla 142.

- Kaikki keinot pitää ottaa käyttöön, Anttila sanoo.

Asiasta pitäisi Anttilan mielestä tehdä pikaisesti aloite, jotta asia saataisiin etenemään.

- Meille kävi vähän huonosti siinä liittymisneuvottelussa, kun Suomi jaettiin kahtia. Tätä kahtiajakopolitiikkaa me emme pitkän päälle kestä, Anttila sanoo.

Komission brexit-neuvotteluista vastaava Michel Barnier toimi Anttilan aikana maatalousministerinä, ja Anttila uskoo hänen ymmärtävän Suomen tilannetta.

- Minulla oli hänen kanssaan erinomainen yhteistyö. Minä voisin hänellekin tästä asiasta vihjata, sitten jos tämä asia etenee.

Suomi tavoittelee parempaa ratkaisua

EU-komissio julkisti ehdotuksensa unionin yhteisen maatalouspolitiikan tulevasta rahoituksesta perjantaina. Ehdotus koskee vuosia 2021-27 eli vuosia Britannian EU-eron jälkeen. Koska Britannia on maksanut unionin kassaan enemmän kuin on saanut, on unionin rahoitukseen syntymässä aukko, elleivät jäsenmaat suostu korottamaan maksujaan.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) ilmoitti tuoreeltaan, ettei ehdotettuja leikkauksia Suomen tukiin voi hyväksyä. Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kirjoitti blogissaan, ettei runsaan 330 miljoonan euron menetystä kehyskaudella ole mahdollista hyväksyä. Sipilän mukaan Suomi löytää tukea väännössään Ranskasta.

- Olemme sopineet presidentti Emmanuel Macronin kanssa, että teemme yhteistyötä, jotta tilanne saadaan käännettyä paremmaksi, Sipilä kirjoittaa.

Linkki juttuun