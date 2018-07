Ex-kiekkoilija Janne Niinimaa sai sakkoja rattijuopumuksesta

Oulun käräjäoikeus on tuominnut entisen jääkiekkoilija Janne Niinimaan sakkoihin rattijuopumuksesta.

Oulun käräjäoikeus määräsi Niinimaalle 30 päiväsakkoa, joista tulee maksettavaa yhteensä 1100 euroa. Lisäksi hänet määrättiin suorittamaan 40 euron rikosuhrimaksu.

Rattijuopumus tapahtui Kuusamossa 31. maaliskuuta eli pääsiäislauantaina. Niinimaa oli ajanut moottorikelkkaa Rukalla moottorikelkkareitillä niin, että hänellä oli ajon jälkeen 0,23 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa.

Raahessa syntynyt Niinimaa on maailmanmestari, olympiapronssimitalisti, sekä moninkertainen Suomen mestari ja Ruotsin mestari. Hän pelasi uransa aikana yli 800 NHL-ottelua ja hänet on aateloitu Hockey Hall of Fame Finlandiin.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.