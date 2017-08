Evira: Suomeen ei ole päätynyt hollantilaisia myrkkymunia – fiproniiliä käytetään koirien punkkitorjunnassa

Eviran mukaan Suomeen ei ole päätynyt fiproniiliä sisältäviä kananmunia. Tullin tilastojen mukaan Suomeen on tuotu kuorellisia, elintarvikekäyttöön tarkoitettuja kananmunia tänä ja viime vuonna Ruotsista, Virosta, Latviasta ja Liettuasta.

Eviran mukaan EU:n viranomaisvalvonnan yhteisen hälytysjärjestelmän kautta ei ole myöskään tullut tietoa siitä, että riski olisi laajentunut munavalmisteisiin tai elintarvikkeisiin, joiden valmistuksessa on käytetty kananmunaa.

Hollannissa ja Saksassa on poistettu kauppojen hyllyiltä miljoonia hollantilaisia kananmunia, kun osasta munia löydettiin korkeita hyönteismyrkkypitoisuuksia. Kyseisen hyönteismyrkyn käyttö on kielletty ihmisravinnon tuotannossa. Myrkkyepäilyn vuoksi miljoonia munia on tuhottu Keski-Euroopassa.

- Suomalaisena kuluttajana suhtautuisin rauhallisesti tähän munakohuun. Tiedossa ei ole, että fiproniiliä olisi maahantuoduissa munissa tai että sitä olisi käytetty Suomessa muihin kuin laillisiin tarkoituksiin, ylitarkastaja Sari Sippola Evirasta kertoi aiemmin STT:lle.

Hän lisäsi, että Suomeen tuodaan tarkan salmonellakontrollin vuoksi hyvin vähän kananmunia ulkomailta.

Suomessa ei ole Sippolan mukaan myöskään havaittu syytä minkään tuotteiden takaisinvedolle myynnistä.

Myös Elintarviketeollisuus kertoi aiemmin selvittävänsä, onko Suomeen tuotu kananmunavalmisteita Hollannista.

Elintarviketeollisuuden mukaan kyse olisi kananmunamassoista tai -jauheista, joita käytetään erilaisten elintarvikkeiden valmistuksessa. Elintarviketeollisuus huomauttaa, että Suomessa on myös omaa kananmunamassan tuotantoa.

Yritykset: Myrkkymunia ei ole käytetty Suomessa myytävissä tuotteissa

Kauppakonserni Kesko kertoo, että Hollannista tulee 11 yhtiön omana merkkituotteena myytävää keksilaatua, jotka sisältävät kananmunaa. Yhtiön mukaan kananmunan osuus niissä on alle 0,5 prosenttia.

- Meillä on selvitystyö meneillään. Meillähän on kaiken kaikkiaan lähes 3 000 omaa merkkituotetta elintarvikkeissa, kertoo Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

Hänen mukaansa Kesko odottaa, tuleeko Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralta ohjeita asiassa.

Tulli kertoo, ettei Suomeen ole tuotu tuoreita kananmunia Hollannista. Kalervon mukaan Keskon myymät tuoreet kananmunat ovat kotimaisia.

Lidlin viestinnästä puolestaan kerrotaan STT:lle, että kaikki ketjun myymät tuoreet kananmunat tulevat Suomesta. Lidl kertoo selvittävänsä, onko ketjulla myynnissä tuotteita, jotka sisältävät hollantilaista kananmunaa.

S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksa kertoo STT:lle, että kaikki S-ryhmällä myynnissä olevat kananmunat ovat suomalaisia. S-ryhmän myymistä tuotteista 12:ssa on hollantilaista munaa, mutta munat eivät ole peräisin myrkkytiloilta.

Myös elintarvikeyhtiö Saarioinen kertoo STT:lle, ettei yrityksen valmistamissa tuotteissa ole käytetty munia tiloilta, joiden munista on löytynyt korkeita pitoisuuksia hyönteismyrkkyä.

Saarioiselta sanotaan, että osassa tuotteista käytetään Tanskasta tulevia munajauheita. Tanskalaisvalmistajalta saatujen tietojen mukaan Saarioisille toimitetuissa munajauheissa ei ole munia tiloilta, joilta on löytynyt fiproniiliä.

Käytössä kissojen ja koirien punkkitorjunnassa

Fiproniiliä ei ole luvallista käyttää kanapunkkien torjuntaan tai muihinkaan tuotantoeläimiin Suomessa. Samanlainen kielto on muissakin EU-maissa.

- Suomessa on sen sijaan myynnissä fiproniiliä pieneläimien kuten koirien, kissojen ja frettien punkkitorjuntaan. Se on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön paikallissivelyvalmisteena. Tätä ainetta on saatavilla vapaasti käsikauppatavarana, Sippola kertoo.

Koska fiproniiliä ei saa käyttää tuotantoeläimillä, se ei ole Eviran seurantajärjestelmässä, eli sen pitoisuuksia ei tutkita säännöllisesti.

- EU:n hälytysjärjestelmä on erittäin hyvä ja toimiva. Olemme ajan tasalla koko ajan. Jos alkaa tulla vinkkejä siitä, että saastuneita munia myyneiden tuottajien munia on käytetty kananmunatuotteiden valmistukseen, pystymme saamaan valvontamenetelmän pikaisesti pystyyn ja lähtemään arvioimaan kansallista tilannetta, Sippola täydentää.