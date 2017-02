Eutanasiasta tulee omantunnon kysymys – Eduskuntaryhmistä vain KD linjaamassa yhteisen kannan

Lännen median kyselyn mukaan kristillisdemokraatit on toistaiseksi ainoa eduskuntaryhmä, joka aikoo ottaa yhteisen kannan, kun kansalaisaloite eutanasian laillistamisesta tulee eduskunnan käsiteltäväksi.



Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka ei ole toistaiseksi päättänyt asiasta.



Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Sampo Terhon mukaan ryhmässä ei ole vielä keskusteltu asiasta. Terhon mukaan ryhmän kanta selvinnee mahdollisesti tämän viikon aikana.







Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman kertoo, että ryhmässä on käyty asian tiimoilta paljon keskusteluja ja yhteinen kanta on selkeä.



– Kantamme on ehdottoman kielteinen eutanasian suhteen, koska eutanasia tarkoittaa tarkoituksellista, aivan tietoista toisen ihmisen elämän lopettamista, Östman sanoo.







Lääkärin ja ryhmän varapuheenjohtajan Päivi Räsäsen mielestä eutanasian sijaan tulee panostaa hyvään saattohoitoon.



– Kunnioitamme ihmisen elämän arvoa aina luonnolliseen kuolemaan asti. Potilaan surmaaminen ei kuulu terveyden huollon etiikkaan. Kaikki kansanedustajamme ovat tämän kannan takana, Räsänen sanoo.







Kokoomus ja keskusta antavat asiassa vapaat kädet



Kaksi muuta hallituspuoluetta kokoomus ja keskusta antavat kansanedustajilleen äänestyksessä vapaat kädet.



Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kalle Jokisen mukaan ryhmässä käsitellään asiaa omantunnon kysymyksenä.



– Eutanasia jos mikä on asia, jossa jokaisen edustajan pitää saada tehdä ratkaisu omaan henkilökohtaiseen pohdintaan tai vakaumukseen perustuen.







Myöskään keskustan eduskuntaryhmä ei pakota kansanedustajiaan äänestämään tietyllä tavalla, sanoo ryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen.



– Eutanasiassa ollaan perimmäisten kysymysten äärellä, kun on kyse elämästä ja kuolemasta. Erityisesti tällaisissa moraalis-eettisissä kysymyksissä kansanedustajalla täytyy olla oikeus toimia kirkkaasti oman arvopohjansa, vakaumuksensa ja näkemyksensä mukaisesti, Kaikkonen sanoo.



Kaikkosen mukaan on tärkeää, että tämä kansalaisaloite punnitaan erityisellä huolellisuudella ja vakavuudella, vaikka se vaatisikin aikaa.



– Hätiköityjä päätöksiä tässä asiassa ei pidä tehdä, Kaikkonen sanoo.







SDP:n kielteinen kanta muuttui neutraaliksi

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan ryhmän kanta eutanasiaan oli esillä puoluekokouksessa, jossa puolueen aiemmin kielteinen kanta muuttui neutraaliksi.



– Lähtökohta on, että kukin voi omalta kohdaltaan pohtia oman kantansa tähän tärkeään kysymykseen, ilman puolueen ennakkokantaa. Meillä ei ole suunnitelmissa tehdä tästä ryhmäpäätöstä, Lindtman sanoo.







Lindtman itse kertoo olevansa kallellaan eutanasian sallivaan suuntaan, mutta haluaa perehtyä kaikkiin näkökohtiin ennen lopullista päätöstä.



Hänen mukaansa asiatuntijakuulemisilla ei ole koskaan ollut niin suurta merkitystä kuin eutanasiasta päätettäessä.



– Tämä on asia, josta tarvitaan lisää tietoja. Tässä mennään poliittisen päätöksenteon syvimpiin arvoihin, elämään ja kuolemaan. Kunkin edustajan on syytä kuunnella omaa omatuntoaan omien arvojen ja näkemysten pohjalta.







Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajan Krista Mikkosen mukaan puolueen periaateohjelmassa on linjattu, että ihmisellä̈ on oikeus paitsi hyvää̈n elä̈mää̈n, myö̈s hyvää̈n kuolemaan, tarvittaessa hyvä̈n saattohoidon turvin tai halutessaan viime kädessä̈ avustettuna.



Mikkosen mukaan ohjelmaan on myös kirjattu, että valtiovalta voi kuitenkin edellyttää, että peruuttamattomat tai pitkä̈vaikutteiset pää̈tö̈kset tehdään vakaasti harkiten ja tietoisena niiden seurauksista.



– Tästä riippumatta kysymys eutanasiasta jos mikä on omantunnon kysymys ja edustajilla on vapaat kädet asiassa, Mikkonen sanoo.







Vasemmiston Pekonen ja rkp:n Wallin eutanasian puolella



Kansanedustajille annetaan vapaat kädet eutanasian suhteen myös vasemmiston ja rkp:n eduskuntaryhmissä.



Vasemmistoliiton ryhmän puheenjohtajan Aino-Kaisa Pekonen mukaan puolueessa pidetään kansalaisaloitteita pääsääntöisesti omantunnon kysymyksinä, joihin ei eduskuntaryhmässä muodosteta yhteistä kantaa.



– Henkilökohtaisesti kannatan eutanasian mahdollistamista tietyissä tapauksissa, ja aion äänestää kansalaisaloitteen puolesta, Pekonen sanoo.







Puheenjohtaja Stefan Wallinin mukaan myös rkp:n eduskuntaryhmän jäsenet äänestävät aikanaan eutanasiasta vapaasti.



– Kuten on tapana näissä omantunnon asioissa. Itse olen jo pitkään ollut eutanasian kannattaja ja tein asiasta kirjallisen kysymyksen viime syksynä ennen kuin kansalaisaloite lähti liikkeelle, Wallin sanoo.







Eduskunta keskustelee kansalaisaloitteesta lähipäivinä, minkä jälkeen asia etenee sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltäväksi.



​Kansalaisaloite eutanasian laillistamiseksi luovutettiin eduskunnalle tiistaina 14. helmikuuta. Aloite keräsi eduskuntakäsittelyyn tarvittavat 50 000 allekirjoitusta runsaassa kuukaudessa.