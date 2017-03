Eutanasiasta keskustellaan parhaillaan eduskunnassa: ”Hoidetaan ensin saattohoito kuntoon”

Kansalaisaloitetta eutanasian laillistamisesta puidaan parhaillaan eduskunnan lähetekeskustelussa.



Aihe jakaa vahvasti kansanedustajien mielipiteet ja puheenvuoroja pidettiin asian puolesta ja vastaan. Eutanasiaa verrattiin muun muassa murhaajan myrkkyruiskeeseen.



Keskustelu eutanasiasta hautautui eduskunnassa osin myös saattohoitoa käsittelevän keskustelun alle. Eduskunnassa vallitsi vahva yksimielisyys siitä, että saattohoitoa on Suomessa kehitettävä ja henkilökunnan koulutukseen panostettava.



Anna Kontula (vas) ja Susanna Koski (kok) kysyivät, onko saattohoitoon keskittyminen kuitenkin vastuun väistämistä.



Lähihoitaja Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan keskustelu saattohoidosta ja eutanasiasta eivät ole vastakkaisia asioita, mutta korosti myös armokuoleman mahdollistamisen tärkeyttä.



– Jos mikään asento ei enää tunnu kuolevasta hyvältä ja edessä voi olla kuoleminen tukehtumalla, onko se inhimillistä elämää, Pekonen kysyi.



Vanhuksiin erikoistuneen sairaanhoitaja Hannakaisa Heikkisen (kesk) mukaan eutanasian laillistamisessa ei ole tarkoitus korvata jo olemassa olevia hoitomuotoja. Hän muistutti, että aloite tulisi koskemaan vain rajattua määrää suomalaisia.



– Olen tuntenut suurta riittämättömyyttä, sillä en ole onnistunut lievittämään potilaan kipua tai ahdistusta. Eutanasia tarjoaisi tähän parempia välineitä, Heikkinen sanoo.



Suna Kymäläisen (sd) mukaan eutanasiassa on kyse omasta tahdosta päättää omasta elämästä. Sanna Marin (sd) kertoi kannattavansa eutanasiaa, sillä siinä on kyse inhimillisyydestä.



– Kysymys on vaikea, mutta on hyvä että nyt käydään keskustelua paitsi oikeudesta hyvään elämään, myös oikeudesta hyvään kuolemaan.



”Hoidetaan ensin saattohoito kuntoon”



Laura Huhtasaari (ps) korosti monen muun tavoin, että saattohoito tulisi ensin hoitaa kuntoon.



Lääkäri ja kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) esitti, että kansalaisaloite lähetettäisiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan lisäksi myös perustuslakivaliokuntaan ja lakivaliokuntaan.



Eutanasian laillistamista vastustava Räsänen vetosi puheessaan ihmishengen koskemattomuuteen ja lääkärin etiikkaan. Räsänen myös muistutti, että sekä Suomen että maailman Lääkäriliitot vastustavat eutanasian laillistamista.



– Tappava ruiske kuuluu eläinlääkärin keinovalikoimaan, ei ihmisten hoitoon, Räsänen sanoi.



Stefan Wallin (rkp) muistutti, että kärsivä eläin voidaan lopettaa, mutta kärsivällä ihmisellä ei tähän ole oikeutta.



Räsäsen mukaan eutanasiasta puhutaan käyttämällä todellisuuden häivyttämiseksi kiertoilmaisuja, kuten kuolinapu. Samaa mieltä oli myös ulkoministeri Timo Soini (ps).



– Olemme luomassa Suomeen kuoleman kulttuuria. Armomurhasta tuli armokuolema ja nyt siitä puhutaan hyvänä kuolema, Soini sanoo.



Soini vertasi puheenvuorossaan eutanasiaa murhamiehen myrkkyruiskeeseen ja sanoi, että eutanasian myötä lääkäristä tehdään teloittaja.



Mika Niikon (ps) mukaan eutanasiassa on kyseessä ”murha mikä murha, eli 5. käskyn rikkominen.”



Niikko kertoi pelkäävänsä, että eutanasiaa pidettäisiin vain muita hoitomuotoja taloudellisempana vaihtoehtona, jonka seurauksena myös saattohoidon kehitys kärsisi.



Hän jakoi huolensa siitä, että eutanasian laillistaminen voisi heikentää hoitajien henkistä tasapainoa.



Jukka Gustafssonin (sd) mukaan eutanasian laillistamisen vaarana on, että heikossa asemassa olevat kokisivat olonsa uhatuksi ja näkisivät näin velvollisuudekseen kuolla.



– Ihminen voisi ajatella, ettei elämisen jatkaminen olisi hänen kohdallaan jopa toivottavaa, Gustafsson sanoi.



Kansalaisaloitteessa 60 000 nimeä



Kansalaisaloite keräsi 60 000 allekirjoitusta noin kahdessa kuukaudessa. Aloitteessa vaadittiin, että eduskunta ryhtyisi lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasialain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi Suomessa.



Arvioiden mukaan eutanasian mahdollisuutta tulisi käyttämään vuosittain enintään muutama sata henkilöä.



Ylen loppuvuodesta teettämän kyselyn mukaan suurin osa suomalaisista sallisi armokuoleman. Alustavien tietojen mukaan myös enemmistö kansanedustajista on eutanasian laillistamisen puolella.