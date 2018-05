Eutanasia-kansalaisaloitetta käsitellään tänään eduskunnassa – kansanedustajan ehdotus voi johtaa äänestykseen

Hallintokoneisto ei yksinkertaisesti omista meitä ihmisiä. Me olemme suvereeneja yksilöitä joilla on oikeus päättää omasta elämästään ja kuolemastaan. Kenenkään ei ole pakko toista eutanasiassa auttaa, mutta erikseen sitä ei voida meiltä kieltää. Eutanasiaa koskevat kiellot on kumottava heti ja taattava perustuslaissa ihmisille täydellinen määräämisvalta omaan elämään, kehoon ja kokemuksiinsa.