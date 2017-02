Eutanasia-aloite jäi eduskunnan syyniin – Edustaja: ”Yksi vuoden haastavimmista kysymyksistä”

– Tältä näyttävät tyytyväiset ihmiset, ainakin tällä hetkellä.



Näin sanoi entinen kansanedustaja Esko Seppänen juuri ennen, kun hän astui sisään eduskunnan puhemiesneuvoston kokoushuoneeseen luovuttamaan kansalaisaloitetta eutanasian laillistamisesta eduskunnan puhemies Maria Lohelalle (ps.).



Seppäsen lisäksi aloitteen taustalla ovat niin ikään entiset kansanedustajat Iiro Viinanen, Ilkka Taipale, Henrik Lax ja Osmo Soininvaara. Viisikko luovutti kansalaisaloitteen tiistaina keskipäivällä. Aloitteen oli allekirjoittanut 60 000 ihmistä noin kahdessa kuukaudessa.



– Jos tulee tarve ja kivut ovat hirmuisia eikä niitä pystytä torjumaan, haluan lyhentää kärsimyksen aikaa, Seppänen kommentoi Lännen Medialle sitä, mitä aloitteen luovuttaminen eteenpäin hänelle merkitsee.



– Omalla kohdallani olen siihen valmis, eutanasiaan, hän lisäsi.



Lax sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että eduskunnan on nyt pakko ottaa eutanasia käsittelyyn.



– Tämä on erinomaisen monen kansalaisen kannalta hyvin tärkeä kysymys, koska he pelkäävät viimeisiä hetkiään, mutta jos he tietävät, että voi saada apua, tämä helpottaa, hän kommentoi.



Viinanen sanoi, että eutanasia merkitsee hänelle ennen kaikkea sitä, että jos ihminen tietää kuolevansa joka tapauksessa ja kivut ovat kovat, hänen ei tarvitsisi kärsiä ylimääräistä. Hän sanoo ymmärtävänsä, kuinka sietämättömäksi sairaudesta aiheutuvat kivut voivat käydä.



– Vähän on kokemusta selkäleikkauksen jälkeen pahimmillaan kivuista, hän sanoi.



Taipale katsoo, että eutanasiakysymyksessä on kyse muustakin kuin pelkästä eutanasialaista.



– Itse koen myös tärkeäksi, että tämä vie paitsi palliatiivista hoitoa eteenpäin, myös, että ihmisten sallittaisiin kuolla kotonaan, hän sanoi.



Soininvaara katsoo, että eutanasialaki toisi varmuutta ja huolettomuutta viimeisiin elinvuosiin niille, jotka tietävät kuolevansa ikävällä tavalla.



– Kaikkia ei voida edes hyvällä saattohoidolla auttaa. Pidän tätä [aloitetta] hyvänä, hän sanoi.



Ryhmissä tunnustellaan nyt edustajien kantoja



Eutanasia-aloite etenee eduskunnan lähetekeskusteluun ensi viikolla. Eduskuntaryhmien ensi tunnot aloitteesta saatiin kansalaisaloitteen luovutustilaisuuden jälkeen aloitteen vireillepanijoiden järjestämässä tiedotustilaisuudessa.



Keskustan ryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kutsui eutanasialakia yhdeksi haastavimmista kysymyksistä, joita eduskunnassa tänä vuonna on.



– Meillä [keskustalla] varmaan on kansanedustajia, jotka suhtautuvat aloitteen tavoitteisiin myönteisesti, ja sitten on kyllä myös varmasti edustajia, jotka suhtautuvat tähän kielteisesti. Osa varmaan vielä kantaansa harkitseekin, Kaikkonen sanoi.



Perussuomalaisten ryhmän terveiset tuonut Arja Juvonen sanoi, että ryhmällä ei ole vielä yhteistä kantaa asiaan.



– Varmasti kannat vaihtelevat suunnasta toiseen. Tullaan olemaan sen puolesta, tullaan olemaan sitä vastaan. Yhtenäistä kantaa tähän asiaan ei ole, hän sanoi.



Myös kokoomuksen eduskuntaryhmän puolesta puheenvuoron pitänyt Sari Raassina sanoi, että ryhmässä näkemykset risteilevät.



Sosialidemokraattisesta eduskuntaryhmästä terveiset tuonut Maarit Feldt-Ranta otti esiin sdp:n puoluekokouksessa muovaaman kannan eutanasiasta. Kanta on neutraali, mikä Feldt-Rannan mukaan tarkoittaa sitä, että sdp:n edustajien on mahdollista osallistua eutanasiakeskusteluun ilman etukäteen päätettyä myönteistä tai kielteistä kantaa.



Vihreän eduskuntaryhmän puolesta puhunut Outi Alanko-Kahiluoto totesi, että eutanasia sisältyy vihreitten poliittiseen tavoiteohjelmaan.



– Meillä vihreissäkin kyse on varmasti asiasta, jossa jokaisella on oma elämänkokemukseensa ja etiikkaansa perustuva näkemyksensä. Kyseessä on nähdäkseni niin sanottu omantunnon kysymys, jossa ei voi antaa poliittisia toimintaohjeita, hän sanoi.



Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen kertoi, että ryhmä ei ole vielä käynyt keskustelua eutanasia-aloitteesta.



– Olen seurannut kyllä eri lähteistä gallupien perusteella, että meidän eduskuntaryhmämme lienee tämä aloitteen takana lähes 100-prosenttisesti, hän sanoi.



Ruotsalaisen eduskuntaryhmän terveiset tuonut Mikaela Nylander sanoi, että kaikki eivät ryhmässä kannata eutanasian laillistamista. Neljä ryhmän kansanedustajaa allekirjoitti Stefan Wallinin kirjallisen kysymyksen eutanasiasta viime syksynä.



– Sitten on niitä, jotka vielä pohtivat ja haluavat lisää informaatiota, hän sanoi.



Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puolesta puhunut Päivi Räsänen totesi, että ryhmän kanta eutanasia-aloitteeseen on hyvin selkeä:



– Emme kannata eutanasiaa emmekä lainsäädäntöä, hän sanoi.