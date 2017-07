EU:ssa varaudutaan suurempiin pakolaismääriin – sisäministeri Risikko penää yhtenäisyyttä

EU:n sisäministerit kokoontuvat torstaina ja perjantaina Tallinnassa keskustelemaan Välimeren pakolaistilanteen hoidosta.

Italiaan on tänä vuonna saapunut yli 83 000 turvapaikanhakijaa ja kuormitusta pitäisi jakaa muiden jäsenmaiden kesken. Lisäksi Välimerellä on kuollut YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan tänä vuonna yli 2 000 Eurooppaan pyrkivää turvapaikanhakijaa.

Tallinnassa EU:n sisäministerit pyrkivät löytämään yhteistä linjaa siitä, miten kriisin hoidossa päästään eteenpäin.

Suomen sisäministeri Paula Risikko (kok.) penää koko unionille yhtenäistä linjaa. Yhteisymmärryksen löytyminen ei tosin vaikuta helpolta.

- Erilaisia kantoja on esimerkiksi siitä, miten kustannukset jaetaan ja miten eri maita pitäisi tukea. Yhtenä teemana on se, miten Euroopan alueella voitaisiin luoda yhtenäiset käytännöt ja lait. Suomen on oltava aktiivisesti mukana keskusteluissa. Muuten meitä viedään kuin kuoriämpäriä, Risikko kommentoi Lännen Medialle.

Tallinnassa ei Risikon mukaan tehdä päätöksiä, koska kyseessä on epävirallinen kokous.

- Virallinen kokous pidetään syksyllä. Nyt luodaan pitkospuita jatkoa varten, Risikko sanoo.

Tämän viikon kokouksessa nousee todennäköisesti esille myös se, että kaikki EU:n jäsenmaat eivät ole hoitaneet osuuttaan sisäisistä siirroista. Syksyllä 2015 on sovittu, että muut maat ottavat vastaan Italiaan ja Kreikkaan saapuvia turvapaikanhakijoita, jotta nämä kaksi maata saavat apua suuren ihmismäärän hoitamisessa.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tilastojen mukaan esimerkiksi Puola, Slovakia, Tshekki, Itävalta, Unkari ja Bulgaria ovat olleet laiskoja tekemään siirtoja.

- Jo aiemmissa kokouksissa on patistettu maita osallistumaan enemmän, jos kiintiöitä ei ole sovitusti suoritettu. Suomi on pitänyt sopimuksensa eikä meille ole tulossa nyt uusia vaikutuksia, Risikko kertoo.

Tulevaisuudessa tilanne voi kuitenkin muuttua, koska turvapaikanhakijoita haluaa Eurooppaan yhä niin Lähi-idästä kuin Afrikasta. Tämä huomioidaan Risikon mukaan myös Tallinnan kokouksessa.

- Puhumme myös varautumisesta siihen, jos vuoden 2015 tilanne tapahtuu uudestaan. Varautumista pitää tehdä, hän sanoo.

Eurooppaan tuli vuonna 2015 satoja tuhansia turvapaikanhakijoita.