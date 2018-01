Europarlamentti äänestää keskiviikkona uusiutuvasta energiasta - tärkein kysymys Kaidin miljarditehtaalle

Eipä ole kovin asiat hallinnassa nimimerkillä " kenen asialla Kyllönen". Kyllönen on keskiviikkona tv-tentissä pressan vaaleihin liittyen, ei äänestämässä ko. direktiivistä. Toiseksi Kyllönen on aina ajanut suomalaisen työläisen etuja ja asioita. Ja asia mihin edellä mainittu nimimerkki viittaa liittyy ilmeisesti hiilidioksiditaseeseen, josta ei nyt päätetä. Sekin kannattaa tarkemmin selvittää mistä on kyse ennen kuin Kyllöstä syyttää.