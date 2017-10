Eurojackpotista yli 40 miljoonan euron potti Savonlinnaan

Eurojackpotin noin 41,6 miljoonan euron potti päätyi perjantai-illan arvonnassa Suomeen. Suurvoiton tuonut peli pelattiin Savonlinnassa.

Voitto on kolmastoista Suomeen tullut Eurojackpotin päävoitto. Kyseessä on jo kolmas Suomeen tänä vuonna tullut Eurojackpotin päävoitto. Edellisen kerran Eurojackpotin päävoitto tuli Suomeen heinäkuussa.

Voiton tuonut peli oli pelattu Kerimäellä Puruvedentien R-kioskissa.

Voittaja oli käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hän saa voittonsa suoraan tililleen kolmen viikon karenssiajan jälkeen.

Tämän vuoden kaksi edellistä Suomeen tullutta Eurojackpotin voittoa osuivat Tampereelle. Huhtikuussa Tampereelle osui ennätyksellinen 87 miljoonan euron päävoitto. Heinäkuussa puolestaan Tampereelle tuli 46,5 miljoonan voittopotti.

Eurojackpotin päävoittoja on osunut eniten Saksaan, jonne niitä on mennyt 24. Toiseksi eniten päävoittoja on osunut Suomeen. Kolmanneksi eniten päävoittoja on mennyt Tanskaan.

Yhteensä Eurojackpotista on tullut Suomeen voittoina rahaa noin 770 miljoonaa euroa, ja peli on tehnyt 47 suomalaisesta miljonäärin.

Eurojackpotin pelaaminen alkoi maaliskuussa 2012. Voittonumerot arvotaan perjantai-iltaisin Suomessa Helsingin Pasilassa.