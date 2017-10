Eurojackpotista yli 40 miljoonan euron potti Savonlinnaan - jo kolmastoista päävoitto Suomeen

Eurojackpotin noin 41,6 miljoonan euron potti päätyi perjantai-illan arvonnassa Suomeen. Suurvoiton tuonut peli pelattiin Savonlinnassa.

Voitto on kolmastoista Suomeen tullut Eurojackpotin päävoitto. Tänä vuonna kyseessä on jo kolmas Suomeen tullut päävoitto. Edellisen kerran Eurojackpotin päävoitto tuli Suomeen heinäkuussa.

Voiton tuonut peli oli pelattu Kerimäellä Puruvedentien R-kioskissa. Voittaja sai jättipottinsa kuuden euron panoksella, sillä hän pelasi kolme koneen arpomaa riviä.

Voittaja oli käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hän saa voittonsa suoraan tililleen kolmen viikon karenssiajan jälkeen.

Tämän vuoden kaksi edellistä Suomeen tullutta Eurojackpotin voittoa osuivat Tampereelle. Huhtikuussa Tampereelle osui ennätyksellinen 87 miljoonan euron päävoitto. Heinäkuussa puolestaan Tampereelle tuli 46,5 miljoonan voittopotti.

Eurojackpotin päävoittoja on osunut eniten Saksaan, jonne niitä on mennyt 24. Toiseksi eniten päävoittoja on osunut Suomeen. Kolmanneksi eniten päävoittoja on mennyt Tanskaan.

Suomalaisten saamien päävoittojen määrä on väkilukuun suhteutettuna mittava. Esimerkiksi Saksan väkiluku on Suomeen verrattuna 15-kertainen, mutta silti Saksaan on osunut päävoittoja vain vajaat kaksi kertaa enemmän kuin Suomeen.

Suomen kanssa suunnilleen samankokoinen Tanska on puolestaan saanut Eurojackpotista vain kolme päävoittoa.

Jo 47 miljonääriä

Veikkauksen tiedottajan Pipsa Öhmanin mukaan suomalaisten keräämien päävoittojen massiivista määrää selittää hyvä tuuri, mutta asialle löytyy myös arkisempi selitys.

- Eurojackpotia pelataan Suomessa eniten Euroopassa väkilukuun suhteutettuna, Öhman kertoo.

Öhmanin mukaan suomalaisilla on myös Eurojackpotissa poikkeuksellisen hyvä onni, sillä laskennallisesti Suomeen olisi pitänyt osua vain noin puolet tähänastisesta päävoittojen määrästä.

Yhteensä Eurojackpotista on tullut Suomeen voittoina rahaa noin 770 miljoonaa euroa, ja peli on tehnyt 47 suomalaisesta miljonäärin.

Miljonäärien suurta määrää selittää se, että päävoitto on kolmesti osunut kymmenen osuuden peliporukalle.

Eurojackpotin pelaaminen alkoi maaliskuussa 2012. Voittonumerot arvotaan perjantai-iltaisin Suomessa Helsingin Pasilassa.

Eurojackpotissa on nykyisin mukana 18 Euroopan maata. Mukana ovat muun muassa kaikki Pohjoismaat, Baltian maat, Saksa, Italia ja Espanja. Maiden lukumäärä kasvoi yhdellä syyskuussa, kun Puola tuli mukaan Eurojackpotiin.