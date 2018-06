Eurofighter Typhoon -pilotit Tikkakoskella: "Yli kahdentoista kilometrin korkeudessa näkee hyvin, miten kone eroaa muista hävittäjistä"

Siinä missä Eurofighteriä markkinoitiin suorituskyvyllä, Saab korosti Gripenin soveltuvuutta Suomeen ja helppoa ylläpidettävyyttä

Ilmavoimien 100-vuotisjuhlalentonäytöksen harjoituspäivänä perjantaina lehdistölle Jyväskylän lentoasemalla esiintyneet Eurofighter-hankkeen edustajat korostivat koneensa raakaa voimaa ja sen merkitystä ilmatilaa valvottaessa.

– Suorituskykymielessä F-16:ssa tehtiin perusasiat oikein, ja Eurofighter Typhoon on samanveroinen, kertoo Britannian ilmavoimissa neljännesvuosisadan palvellut Paul Smith.

Eurofighterillä neuvonantajana toimivalla Smithillä on yhteensä yli 2000 lentotuntia ensin Panavia Tornadon ja sitten Eurofighterin ohjaimissa. Hänen mukaansa Typhoon pesee suorituskyvyllään muut ilmavoimien harkitsemat hävittäjäkandidaatit.

Smithin mukaan kone on ilmassa alle kahdeksan sekunnin kuluttua siitä hetkestä, kun lentäjä vapauttaa kiitotiellä jarrut. 40 000 jalan (n. 12 km) korkeuteen se nousee alle 90 sekunnissa.

– Suomessa operoidaan paljon tilapäisistä maantietukikohdista. Lähtökiitoon Eurofighter tarvitsee vain 1 000 jalkaa (hieman yli 300 metriä).

Smith ei yksilöinyt, minkälaisessa polttoaine- ja aselastissa suorituskyky saavutetaan. Typhoonissa on 13 ulkoista kiinnityspaikkaa, ja se voi kantaa yli yhdeksän tonnin ulkoisen kuorman.

Eurofighter Typhoon on Tikkakoskella mukana sekä maanäyttelyssä että lentonäytöksessä.

– Kaksi ilmasta ilmaan -ohjusta ei ole tarpeeksi itsepuolustukseen. Typhoonissa minulla oli aina vähintään kuusi, Smith kommentoi - todennäköisesti kuittauksena kilpailija F-35:n sisäistä aselastia kohtaan.

Hänen mukaansa erityisesti yli 40 000 jalan korkeudessa on selvää, miten Typhoon on kilpailijoitaan voimakkaampi. Eurofighter-konsortion julkisuuteen toimittamien tietojen mukaan koneen maksimikorkeus on "yli 55 000" jalkaa (yli 16 800 metriä).

Smith ja hänen kollegansa, saksalainen Raffael Klaschka korostivat Typhoonin toimintakykyä erityisesti Baltian ilmatilan valvontaoperaatioissa. Tunnistuslennoilla koneet ovat yhyttäneet suomalaisillekin tuttuja venäläiskoneita: Suhoi SU-27, MiG-31, Tupolev TU-95 "Bear"...

Suomelle yhteiseurooppalainen Eurofighter-konsortio lupaa täydet oikeudet koneen kaikkien järjestelmien kehittämiseen: toisin sanoen, koneessa ei ole yksittäisiä komponentteja/ohjelmistoja jne., joiden tekninen toteutus jäisi suomalaisille tuntemattomaksi "mustaksi laatikoksi". Luvassa on myös mm. koneen tutkajärjestelmän merkittävä päivitys.

Aseistuksena ilmavoimille markkinoidaan esim. varsin kovassa maineessa olevaa pitkän kantaman Meteor-ilmataisteluohjusta.

Gripen E on vasta koelentovaiheessa eikä vielä Tikkakoskelle ehtinyt, mutta paikalla on sentään reaalikokoinen mallikone.

Meteor-ohjus on tulossa myös Saabin Gripen E -monitoimihävittäjään, josta ruotsalainen puolustusteknologiayhtiö kertoi niin ikään perjantaina.

Tikkakoskella esiintyy Saabin vanhempi Gripen C -versio, joka on ulkoisesti varsin samannäköinen kuin seuraajansa, Gripen E:n konepellin alla on kuitenkin paljon uutta, muistutti yhtiön Suomen-kampanjaa johtava Magnus Skogberg.

– E-version sisäinen polttoainekuorma on lähes 40 prosenttia suurempi, moottorissa on neljänneksen enemmän työntövoimaa ja ulkoisten ripustimien määrä on noussut seitsemästä kymmeneen.

Koneen elektroniikka sekä sensorit on laitettu kokonaan uusiksi.

Skogberg toisti Saabin aiemman lupauksen, jonka mukaan Gripen-hankintakustannukset ja ylläpito 30 vuoden ajan maksaisivat yhteensä 10 miljardia euroa, jonka Suomi on varannut jo yksin hankintaa varten. Hän korosti myös koneen yhteensopivuutta suomalaisiin olosuhteisiin: esimerkiksi lennolta palannut Gripen E saadaan käännettyä uudelle tehtävälle kymmenen minuutin aikana, tilapäisessä tukikohdassa ja pääosin varusmiestaustaisen huoltohenkilöstön voimin.

Vastaavasti koneen moottorinvaihto kestää vain tunnin.

Henrik Björling lentää viikonlopun aikana Gripen C:n näytöslentoja.

Gripenin C -versiolla näytöslennot lauantaina ja sunnuntaina lentävä Ruotsin ilmavoimien näytöslentäjä kapteeni Henrik Björling kehotti seuraamaan erityisesti koneen liikehtimiskykyä.

– Lennän hyvin "tiukan" (pienet kaartosäteet jne.) näytöksen, jossa näkee koneen ketteryyden. Lopuksi laskeudun koneella niin, että laskukiito on vain vajaan 400 metrin mittainen.

