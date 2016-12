EU:n pienin jäsenmaa aloitti puheenjohtajana

Euroopan unionin puheenjohtajan tehtävä on siirtynyt unionin pienimmälle jäsenmaalle. Puoli vuotta kestävän kautensa on aloittanut Malta, jonka väkiluku on vajaat 430 000.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Malta hoitaa puheenjohtajuutta. Malta liittyi EU:n jäseneksi vuonna 2004.

Maltan kaudella odotetaan Britannian virallista ilmoitusta EU-erosta, minkä jälkeen neuvottelut eron ehdoista on määrä saattaa loppuun kahden vuoden sisällä. Maltan puheenjohtajakaudelle osuvat myös Ranskan presidentinvaalit ja Hollannin parlamenttivaalit.

Puheenjohtajuus siirtyy Maltan jälkeen Virolle, joka on myös ensimmäistä kertaa puheenjohtajana.

Suomen seuraava EU-puheenjohtajakausi on loppuvuonna 2019. Seuraavasta kaudesta tulee Suomen kolmas kerta puheenjohtajana.