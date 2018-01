EU:n jäsenmaksuja halutaan kasvattaa - rahat eivät riitä brexitin paikkaamiseen ja uusiin menoihin

EU:n suunta on alas. Taas ollaan vailla lisää rahaa ja mitä me olemme saaneet rahalle vastinetta? Me kaikki maksamme verojen kautta nämä EU maksut ja sitten ne jaetaan kirjaimellisesti murto-osalle siitä jotka maksuihin osallistui. Tämä ei ole demokratiaa eikä oikein mitään mille voisi nimen antaa. Tai sitten jos suoraan nimittää pyramidipeliksi eli kaikilta kerätään rahaa ja sitä muutamalle jaetaan vai tunnetko jonkun joka vuosittain näitä meidän rahoja saa?