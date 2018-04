EU:n brexit-pääneuvottelija tapaa tänään Sipilän, Niinistön ja kumppanit Helsingissä

EU:n pääneuvottelija Britannian brexit-neuvotteluissa on tänään vierailulla Suomessa. Michel Barnier tapaa vierailullaan pääministeri Juha Sipilän (kesk.), presidentti Sauli Niinistön, valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) sekä eurooppaministeri Sampo Terhon (sin.).

Barnierilla on tapaamisia myös eduskunnan suuren valiokunnan, ulkoasiainvaliokunnan sekä talousvaliokunnan jäsenten kanssa.

Keskusteluissa on tarkoitus käsitellä Britannian eroneuvottelujen tilannetta, Suomen tavoitteita niissä sekä muita ajankohtaisia EU-asioita.

Ranskalainen Barnier on kokenut poliitikko, joka on toiminut muun muassa Ranskan ulkoministerinä 2004-2005. Hän on myös entinen EU-komissaari.

EU:n huippukokous hyväksyi äskettäin suuntaviivat, joiden pohjalta Britannian tulevasta EU-suhteesta aletaan neuvotella. Britannia ja EU ovat sopineet vajaan kahden vuoden mittaisesta siirtymäajasta, jonka aikana Britannia säilyttää EU-jäsenyyden hyödyt, mutta ei enää osallistu EU:n päätöksentekoon.

Britannian EU-eron on määrä astua voimaan vajaan vuoden päästä, maaliskuussa 2019. Siirtymäaika päättyy vuoden 2020 lopussa.

Neuvotteluissa on selvitettävänä vielä useita hankalia kysymyksiä. Britannia ja EU ovat yksimielisiä siitä, että erosopimukseen on sisällytettävä ratkaisu Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajasta. Osapuolet sopivat, että ellei muusta sovita, Pohjois-Irlanti pysyy EU:n tulliunionin osana.