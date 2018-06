EU perustaa siirtolaiskeskuksia Välimeren maihin - maat sopuun maahanmuuttokysymyksistä

Nyt seon sitten nähty mihin kaikkeen eu:n ihmisoikeussopimus ja ne kuuluisat eu:n arvot taipuvat! Ja nehän taipuvat , jopa keskitysleirien perustamiseen! Mahtavaa toivottavasti maailmalla huomataan!!

Mitä todellisuudessa saavutettiin! Tarkoitus oli ja on saada vaijenttua keskustelu pakolaisongelman kustannuksista! Siihen tällä ilmeisesti päästään, nyt rahoittajaksi tulee eu, joten minkään valtion ei tarvitse rahoittaa pakolaisongelmaa, rahathan tulevat eu:sta! Tosin se jätetään kertomatta, että eu:n rahat tulevat valtioilta, mutta sitähän kansa ei huomaa!! Tämä johta siihen ,että maiden, joissa on paljon turvapaikan hakioita, kustannusosuus pienenee ja niissä missä on vähän, kuten suomessa, osuus suurenee! Jäsen maksuissa se sitten näkyy! Tosin eu-budjetissa se tullaan piilottamaan niin hyvin, ettei sitä edes mainita! Jos tätä sumutusta ei olisi tehty valtiot olisivat joutuneet lähettämään suoraan rahaa Kreikkaan ja Italiaan! Siitä olisi varmasti syntynyt rapsakoita keskusteluja suomenkin eduskunnassa ja somessa!

Edelleenkin pakolaisia tulee ja heidän hakemuksensa joudutaan käsittelemään, jos tulos on kielteinen heidät palautetaan, mikäli joku SUOSTUU ottamaan heidät vastaan, jos ei he jäävät eu:hun, kuten ennenkin! Mielenkiintoista on, mikä on "lopullinen ratkaisu" heidän kohdallaan! Eli mikään ei käytännössä ole muuttunut!! Hieno sumutus politikoilta,eihän sitä edes tyhmempi huomaa!!